De un pueblito de Barreal al Caribe: Celeste, la sanjuanina que representará al país en Taekwondo

No hay mucho para decir cuando uno nace con condiciones. Por más que se tomen varios caminos, siempre recaerán en el que mejor le siente. Y claro, con entrenamientos, exigencias y mucho compromiso, se podrá alcanzar lo que consiguió la sanjuanina Celeste Ángel : es Taekwondista, vive en un pueblito de Barreal y viajará al Panamericano de República Dominicana con la Selección Argentina.

Celeste Ángel tiene 17 años y vive a 210,6 km de la capital de San Juan. Su mamá, abuela y novio son sus principales pilares en su vida y dentro del arte marcial. Si bien pasó por el Hockey sobre Patines y bailaba Folklore, se dio cuenta que lo que verdaderamente le gustaba se encontraba en el cuadrado, el centro azul de ocho metros, denominado la zona de combate.

image.png

"Cuando lo hago y compito me siento feliz y libre, me llamó la atención de cómo se practicaba, el compañerismo y el trato de los sabones (Profesor Honorable)", contó la deportista sanjuanina que entrena Taekwondo de los 9 años en una escuela de Barreal.

Sin título.jpg

Celeste contó que su rutina de todos los días es la escuela y las prácticas en el club. Muchas veces los traslados son en bicicleta, pero otras veces, su mamá es la que la acerca para que ella llegue a tiempo y pueda seguir encaminando sus sueños.

La reciente convocatoria a la Selección Argentina la puso muy feliz, y no se achica al decir que todo fue por mérito y sudor, ya que las veces que tuvo que representar a San Juan consiguió excelentes resultados. Su nivel es alto y el aviso para tenerla entre las mejores del país no tardó en llegar. Histórico. Es la primer sanjuanina en vestir la camiseta albiceleste del arte marcial.

La sanjuanina será titular en su categoría (55 kg) para viajar al Panamericano juvenil que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana del 22 al 29 de abril

"Me estaba por ir a entrenar y me avisó mi sabón. Fue una alegría y no caía donde había llegado", dijo la taekwondista de Barreal.