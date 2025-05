De San Juan a la tierra de Nairo Quintana: la joven ciclista que se probará en la meca del ciclismo americano

Mientras su mecánico prepara su bicicleta para ya ser embalada, ella arma las valijas para el viaje con el que soñó desde que empezó a pedalear. En unos días se va a Colombia y no de vacaciones. Se va a correr, a escalar. A entrenar donde el ciclismo es religión y las subidas duran horas. Con apenas 21 años, Costanza Pezzotti está por vivir su primera experiencia internacional como parte del Pedalea Cycling Team , un equipo de ruta y montaña con base en Boyacá , el corazón de los Andes colombianos. La van a dirigir técnicos de nivel internacional, va a entrenar en altura, a competir con las mejores del continente y, si todo sale bien, va a tener su gran prueba en la Vuelta a Colombia Femenina UCI 2.2. Es su primera gran apuesta y va por todo.

La oportunidad no le cayó del cielo, sino que se la fue ganando con mucho entrenamiento y también cabeza. Fue ella misma quien movió los hilos, escribió, llamó, conectó e insistió. “Un amigo chileno, Bill Torres, que es como de la familia, me ayudó un montón”, cuenta. A través de él llegó el contacto con el equipo colombiano y lo demás se dio solo. Bueno, no solo: se dio con esfuerzo, con muchas horas arriba de la bici y convicción. Pero también con estrategia, porque si algo aprendió en los últimos años es que, además de pedalear fuerte, hay que saber elegir los caminos.