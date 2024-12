De la escuelita de Alianza a ser bicampeón con River: Mariano Ramos, un luchador infatigable

También tuvo paso por la escuelita de Richet Zapata, pero fue con la pilcha de Alianza que sedujo a los cazatalentos de River. Fue en una semifinal de un torneo infantil que lo observaron e invitaron a probarse en Buenos Aires. En su primera participación, un partido contra Defensa y Justicia, dio una asistencia que lo destacó. En el siguiente encuentro contra Platense, repitió su actuación, confirmando su potencial: "Me fui a River con 13 años. El otro día hablaba con mi viejo del momento en el que tomé la decisión de irme. Cuando sos chico no tomás conciencia y no pensas, y eso es lo que me pasó a mí. No me costó la decisión, porque mi viejo siempre me dio a elegir, me dio libertad de decisión. Ellos me dijeron que me iban a apoyar, que decidiera lo que me pareciera bien. Y decidí irme".

Fue un cambio rotundo con 13 años. De levantarse en su casa de Santa Lucía a despertar en la pensión millonaria con otros de cientos de pibes. "Me costó un montón los primeros meses, pero después empecé a jugar y me empezó a ir bien. Vivir en una pensión es duro, más para mí que soy muy familiar, muy de mi vieja, de mi papá, con quien íbamos a la cancha siempre. Fue duro en todo sentido, porque llegas y no conoces a nadie y tenés que hacerte solo. Además porque todo es más profesional, incluso con las comidas y toda la exigencia que implican los entrenamientos. Cuando sos chico te cuesta, porque acá en San Juan lo hacía pero tenía a mis amigos y lo disfrutaba un montón", señala Mariano.

El defensor cuenta que, en el proceso de adaptación, hasta pensó en colgar sus sueños. "En una pensión cada uno está en su mundo. Me tocó amoldarme a situaciones por las que después dije `¿qué estoy haciendo acá?`", dice. "Me pasó que yo llegué, el primer mes fue duro y no tenía ganas de entrenar porque no la estaba pasando bien. Y bueno, después me fui acostumbrando. Empecé a jugar , me empezó a ir bien y ahí apareció la citación de la Selección Argentina. Pero después me lesioné y ahí fue como que se me vino todo abajo. Ahí la pasé muy mal, mi familia me apoyaba desde San Juan, pero no era lo mismo; otra vez me pregunté qué hacía ahí. Pero pude sobrepasar todas esas situaciones, por suerte", agrega.

Los meses siguientes fueron claves para Ramos. No solo logró consolidarse en River, sino que también fue convocado a la Selección Argentina. Además, tuvo la oportunidad de representar al club en un torneo internacional contra equipos del ‘Big Six’ de Inglaterra, un sueño para cualquier jugador joven.

En su paso por las divisiones inferiores de River atravesó todas las categorías, desde Novena hasta Cuarta. Fue en 2023 cuando su carrera dio otro gran salto: el técnico Marcelo Escudero lo convocó para la Reserva. “Arranqué jugando en Cuarta y después me subieron a Reserva. Ahí hice la pretemporada y empecé a jugar regularmente,” explica.

Este año logró consagrarse campeón en una final memorable de la Copa Proyección contra San Lorenzo y también del Trofeo de Campeones, en el que se impuso ante Vélez por penales. “Jugué varios partidos, después entré desde el banco. Me fue re bien este año. La final fue una locura, toda la gente, el ambiente. Ahí es cuando te das cuenta de que todo el esfuerzo vale la pena,” dice sobre el título. Mariano sabe que el camino no termina aquí. “La camiseta de River lleva una gran responsabilidad. Siempre nos dicen que no basta con ganar; hay que jugar bien.”

Su filosofía es clara: paciencia y dedicación. “No me vuelvo loco por subir a Primera. Sé que hay tiempo para todo. Por ahora, me concentro en mejorar día a día y estar preparado cuando llegue la oportunidad,” afirma con madurez, mientras prefiere en disfrutar de sus afectos para después pensar en su futuro, si pelearla en River o buscar nuevos aires.

Cuando regresa a Villa Urquiza, Mariano disfruta de los pequeños placeres de la vida: tomar mate con su mamá, charlar de fútbol con su papá y jugar con sus sobrinos. “Esos momentos son los que me llenan. Trato de desconectar un poco. En casa hay muchos niños y me pierdo muchas cosas de ellos, entonces aprovecho", confesa.

"A Alianza lo sigo siempre. El año pasado cuando salió campeón estuve en San Juan y lo pude ver. A veces se complica porque no se pueden ver los partidos, pero siempre estoy acompañando".