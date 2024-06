De enduro a Tiro Deportivo: la historia de Mario, el sanjuanino que se pone el traje y defiende los colores de la Selección Argentina

"Esto me encanta y lo quiero hacer hasta que los huesos se me partan" , así definió su pasión Martín por el Tiro Deportivo. El jugador sanjuanino además de su familia numerosa de esposa, hijos y nietos, también trabaja en una mina, cumpliendo funciones de mantenimiento de planta. Pasa muchas horas afuera y cuando vuelve a casa, es para armar el bolso y salir a tirar en el Tiro Federal de calle Benavidez.

"Me apoyan un montón, están orgullosos de mí y más ahora que este deporte se está haciendo público y me ven en las noticias. Mi señora (Mabel) siempre me acompañó en todas las competencias. Es más, es ella la que siempre está buscando y obligando a que me ponga a entrenar. Esto me apasiona", comentó Mario, el jugador de Tiro Deporitivo.

image.png

El sanjuanino relató cómo su vida deportiva dio un giro de 180 grados en un momento en el que país ardía económicamente. "La crisis del 2001 me obligó a dejar el enduro. No podía mantenerlo, nunca tuve un apoyo o un sponsor, lo hacía todo por medio propio y con eso ya no podía seguir. Tuve que vender todo e incluso el equipamiento. Me abrí de esa familia que practicaba para dedicarme a otro muy distinto".

"No me imaginé nunca que podía continuar con un deporte y dedicarle tanto tiempo a esta pasión. El esfuerzo se premia de esta forma: dedicación, entrenamiento, todo llega a medida que pasa el tiempo. La edad y mi trabajo en la mina hacen una diferencia, pero me siento confiado y se que puedo pelear el puntaje para estar. La satisfacción es grande, es algo que valoro mucho, defiendo y se lo inculco a mis alumnos", aseguró.

Es un cable a tierra. Te colocas los tapones auditivos, te sumergís en su mundo y te pones a tirar a un blanco numerado que va intercalado con distintas puntuaciones. Anti estrés. Siempre digo que es un remedio barato sin medicamento

image.png

Sobre cómo es un entrenamiento de rutina, Mario confesó que al ser un deporte de tiro, tiene su preparación especial: "En mi trabajo tengo la posibilidad de poder entrenar y ahí hago todo el tema de aerobico. La práctica la hago con un dispositivo virtual en el que se pueden simular disparos. Es un entrenamiento de mucho ruido, en el cual yo siempre elijo música para ponerlo en volumen alto y de esa forma trabajar la concentración".

Tengo de Hobby jugar al ajedrez. Me sirve mucho para concentrar y para el tema de las estrategias para no perder puntos. Es una competencia que requiere y exige

"Acá encontré un estilo de vida, me mantiene activo. Es una elección de vida que me lleva a poder hacerla para también transmitir mis conocimientos a los chicos", resaltó Mario, quien también es profesor de Tiro en el Tiro Federal.

image.png

SANJUANINO CLASIFICADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE TIRO DEPORTIVO

No es la primera vez que Mario va a vestirse con los colores argentinos. Ya tuvo otras participaciones que lo fueron formando y hoy recibió la invitación para estar en una más: el Sudamericano de Perú, que se disputará del 21 al 27 de septiembre.

image.png

"Es un honor para mí ser integrante de la Selección Argentina y poder representar a mi país. Uno como deportista siempre tiene esa meta, al igual que un día poder llegar a los Juegos Olímpicos. Todo es a base de logros, puntajes y mantenernos en la punta de los ranking", cerró Mario Riveros, el sanjuanino que nos representará en Perú.