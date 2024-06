Fabricio Cabañas, el sanjuanino que tiene al básquet como religión y a su padre como maestro

No hay dudas de que el básquet en la familia Cabañas se predica día a día. La naranja ocupa un lugar muy importante y ese legado se fue recitando de generación en generación. Fabricio Cabañas lleva en alto el deporte y en un tiempo no muy lejano lo hizo junto a su padre en Jáchal Básquet. "Mi viejo fue mi formador y después tenerlo de entrenador me puso muy feliz", le contó a Tiempo de San Juan.