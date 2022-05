Cuando la bici te salva: Mariana, la ciclista uruguaya que no tiene límites y sueña con llegar a un Juego Olímpico

El Panamericano trajo un montón de historias. Detrás de cada ciclista hay algo para contar y un nene interior con miles de sueños que siempre busca triunfar, se llegue al podio o no, siempre hay que estar. Siempre hay que volverlo a intentar. Culminó el Panamericano de Ciclismo de Ruta. Después de cuatro días intensos se bajó el telón a la competencia que reunió a más de 20 países, pero entre todas esas naciones, había una historia muy paticular, la de Mariana García Brito , una ciclista uruguaya que no postergó sus sueños y salió tras ellos . La bici la salvó cuando pensó que no podía más. No se pone límites y apuesta a su carrera en Europa y llegar a un Juego Olímpico. Tiempo de San Juan y una charla con la ciclista celeste.

Mariana García

Mariana es profe de Educación Física y a su vez pedalista de su Seleción, abandonó todos los planteles cuando sus papás se dieron cuenta de ese amor y obsesión por los entrenamientos, sea cual sea la disciplina: "Cuando me recibí me preguntaron que quería de regalo y yo les dije una bici. Fue tanto lo que me llegó la bicicleta que mi amigo se vino a verme a este Panamericano, hizo tantos kilómetros, él sabe que a mi la bici me partió, me cambió, volvi a ser esa deportista que era cuando era pequeña. Ahora no voy a parar".

2.jpg Mariana junto a su madre, un pilar fundamental

Es mi primer Panamericano y la primera ve que visto los colores de la Celeste, es una fiesta esto, esty feliz y disfrutando

La ciclista de la Selección Uruguaya dijo que el ciclismo es muy abierto y que no piensa parar un segundo hasta conseguir todo sus objetivos: "Estoy con mucha expectativa de lo que va a seguir, como deportista tengo muchos sueños y es mi segundo año en el ciclismo de ruta. Espero llegar a un Juego Olímpico".

También afirmó que se quedó asombrada de la cantidad de ciclistas que tiene la provincia y que espera que San Juan siga siendo cuna de un deporte tan lindo: "Me causa mucha emoción ver como apoyan al ciclismo, me eriza los pelos, me dan ganas de seguir soñando".