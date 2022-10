Cristian Poglajen, el medallista olímpico que quiere saldar una cuenta pendiente en San Juan

El experimentado receptor punta se sumó hace un par de semanas al multicampeón sanjuanino. Si bien tenía la opción de seguir en el vóley europeo, la oferta que le llegó desde San Juan prácticamente lo atrapó y no dudó en aceptarla. Lo convenció también la charla que tuvo con el entrenador Fabián Armoa y lo que le habían aconsejado dos compañeros de selección como Federico Pereyra y Bruno Lima, este último identificado con Obras.

Se trata de su regreso al vóley argentino. Poglajen, quien surgió en Vélez, viene de disputar la última temporada con el Stade Poitevin Poitiers de la Liga de Francia. Antes compitió en Turquía, Italia, Brasil y el vóleibol polaco (en Argentina integró los equipos de Sarmiento Santana Textiles y Lomas).

-¿Se extrañaba el vóley argentino?

-La verdad que sí. Uno por lo personal, por lo económico y lo que le conviene apunta a Europa. Pero siempre se extraña la hinchada argentina. No hay como el aliento del argentino, es algo que no existe en otro lado. Además, estoy cerca de la familia y de los amigos; uno se siente más acompañado. Después de haber ganado la medalla en Japón, es como que no pude compartirlo con mi país o festejarlo con mi gente que me estuvo siguiendo y apoyando. Esta es una posibilidad.

-¿Cómo se gestó tu arribo a UPCN?

-Había terminado mi contrato en Francia y estaba buscando un nuevo equipo. Estaba la posibilidad de quedarme en Europa, pero surgió lo de UPCN... Me llamó Quique Valle, director deportivo, y después hablé con Fabián Armoa. Ambos me comentaron lo que significaba UPCN, lo que era jugar en el equipo y cuáles eran sus ambiciones. Yo venía de una operación en el hombro y sabía que tenía que estar en un club con una muy buena estructura, un club que me pueda llevar de vuelta a mi máximo nivel. Y qué mejor que UPCN, que tiene una estructura de campeón.

-¿Qué te convenció a la hora de optar por venir a San Juan?

-Yo lo tomo como un desafío más. Yo pienso que un jugador se forja de los desafíos y este es uno más. Eso te hace crecer también. Uno podría ir a cualquier equipo de la Liga Argentino, pasar desapercibido y no tener tanta presión. Pero no soy ese tipo de jugadores. Me gusta tomar esa responsabilidad, ya sea estando acá o afuera, en el exterior. Me gusta esa parte del compromiso, de demostrar que uno puede.

-Todo el mundo sabe que el objetivo de UPCN es llegar a una final y también ganarla. Es el equipo con mayor historia, con mayor cantidad de títulos. Encima está el Sudamericano. Fue todo un paquete lo que me motivó a volver a Argentina y a elegir a UPCN.

-¿Cómo han sido los primeros días de adaptación?

-Fue fácil la adaptación. Desde el primer día el equipo me recibió con los brazos abiertos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Eso te hace mucho más llevadero el día a día; así que súper bien. Con Fabián (Armoa) tuve varias charlas respecto a los objetivos y lo que podría significar mi incorporación, con mi experiencia. Es un equipo que va a acoplar la experiencia y la juventud. Eso es un eslabón importante para equiparar esa parte. UPCN es un club que te da todo para que uno sólo piense en jugar al vóley y rendir al máximo.

-Después de seis años en el exterior, ¿pudiste mirar algo del vóley argentino y cómo se están armando los equipos de cara a la Liga Argentina?

-Sé que hay muchos jugadores jóvenes, con los que no llegué a compartir cancha. Estuve viendo y analizando, y sé que va a ser un torneo mucho más competitivo. Ciudad, con la incorporación de Facundo Conte, va a ser un gran rival. Se van a dar duelos lindos. En Monteros de Tucumán también tengo conocidos y sé cómo se están formando. Va a ser duro, como Once Unidos de Mar del Plata. Los equipos tienen referentes, que van a dar pelea y más contra UPCN. Para ellos será una motivación extra jugar contra nosotros.

-Nunca saliste campeón de la Liga Argentina de Vóleibol...

-No, sólo de la Copa ACLAV con Lomas. Pero ojalá se dé el objetivo en esta nueva temporada. Es un objetivo a largo plazo porque faltan muchos meses, pero espero que a futuro ese título se pueda dar. Va a ser duro, porque todos los equipos nos van a querer ganar. Pero nosotros vamos a imponer nuestro poderío, ataque y experiencia. La Liga Argentina es una cuenta pendiente para mí.

Una tranquilidad llamada San Juan

Cristian es oriundo de La Matanza y reconoce que vida en San Juan es totalmente opuesta a la vorágine que está sumergido el aglomerado urbano del Gran Buenos Aires. "Me di cuenta que el ritmo de vida es más tranquilo. Yo estoy acostumbrado a Buenos Aires, donde es mucho más movido y enquilombado. San Juan es una hermosa provincia para bajar un par de cambios, para estar bien y tranquilo; para enforcarse en el vóley. Tengo la cancha y el gimnasio cerca, y no tengo otras preocupaciones. Es una provincia que me está gustando muchísimo", expresó.

La Supercopa, el debut oficial

El 22 y 23 de octubre, UPCN Vóley disputará la Supercopa en Mar del Plata, competencia que marcará el debut oficial de Cristian Poglajen como jugador del conjunto sanjuanino. El Gremial enfrentará el sábado 22 de octubre a Once Unidos y de ganar, accederá a la final del domingo (el otro duelo es Ciudad-Policial).

En tanto que el 3 de noviembre comenzará la Liga de Vóleibol Argentina, enfrentando a AMUVOCA en la primera fecha en San Juan.