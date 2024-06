Crisis en River tras la derrota: "Renunciá Demichelis"

River perdió 2-0 en su visita a Deportivo Riestra y la historia caída volvió a colocar en el centro de la polémica a Martin Demichelis , que por más que ganó tres títulos y fue el mejor puntero de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 sigue más que cuestionado por los hinchas ante la pobre imagen en sus últimos partidos fuera del Monumental . El enfado no solo se vivió en las redes sociales sino también de manera física, ya que en retorno de los dirigentes a Figueroa Alcorta 7597 se encontrar el hall central del club repleto de panfletos pidiendo la renuncia de Demichelis .

Se desconoce el origen y quién fue el perpetrador del hecho que sacude a Núñez pero rápidamente los panfletos fue limpiados antes de que la delegación con el plantel llegue a la concentración en el estadio. El equipo del ex-Bayern Múnich no tuvo una primera mitad del 2024 como la hubiera deseado, al llegar al freno por la Copa América con grandes cuestionamientos por eliminaciones a manos de Temperley, por Copa Argentina, y Boca, por Copa de la Liga, sumadas a muy flojas actuaciones al jugar de visitante como sucedió este jueves ante el Malevo.

El propio Demichelis reconoció que el equipo cambia la imagen cuando sale del Monumental, pero no pudo detectar el motivo. "Hay que hacer un mea culpa y un análisis entre todos. Veníamos hablando entre todos con el grupo. Veníamos de diez días muy buenos, y hoy salimos, no nos ponemos en ventaja y nos abren el marcador con una falta lateral. Después, no pudimos entrar", declaró.