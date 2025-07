Confirman la audiencia judicial del jugador de San Martín y su familia rompió el silencio: "Estamos súper angustiadas"

Mientras tanto, su esposa Yamila dialogó con Tiempo de San Juan y contó el difícil momento que atraviesa la familia: “Estamos súper angustiadas con mi nena. Nosotras veníamos con él, íbamos a conocer la nieve y terminó todo así. Una pena. Su hija quiere a su papá y yo a mi esposo, quien en todo momento nos cuidó”.

La mujer y la pequeña estaban en la camioneta al momento del episodio. Según su versión, el futbolista no cometió ningún exceso ni mostró resistencia desmedida durante el control policial. El propio Orihuela también brindó su descargo, en el que afirmó: “Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre. Me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo. Jamás le falté el respeto ni tuve un problema así”.

En un escrito difundido por el Ministerio Público Fiscal, las autoridades justificaron la continuidad de la detención preventiva de Orihuela: “En el día de la fecha, martes 29 de julio, el mismo ha sido imputado por amenazas y resistencia, y se le decretó el mantenimiento de la detención. A la conducción riesgosa que expuso con su conducta, se le suma el caso omiso a las órdenes de detención de la policía, tras lo cual increpó a la autoridad y golpeó. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es de presumir que existe un claro riesgo procesal que justifica su detención”.

En ese marco, desde el Club se puso a disposición del jugador un abogado con jurisdicción para actuar en Mendoza para que entienda en la causa y se procure el respeto del debido proceso de acuerdo con las leyes procesales locales.