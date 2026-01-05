lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo el detalle

Confirmado: con días y horarios, así se jugará la primera fecha de la Liga Profesional

Este lunes se dio a conocer que el torneo iniciará el 22 de enero. Así van los cruces de la primera jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una nueva Liga Profesional

Una nueva Liga Profesional

La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, el cual iniciará este jueves 22 de enero y concluirá en el mes de mayo en la antesala del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Una serie de confirmaciones que trajo consigo una serie de aclaraciones respecto a la forma en que se armó el fixture.

Lee además
era martos, dia i: con borgogno, el pulpito y doce pibes de la cantera, san martin arranco la pretemporada en concepcion
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
desamparados de argentina, chavales: el tremendo regalo que se llevo un hincha en las calles de europa
En redes

"Desamparados de Argentina, chavales": el tremendo regalo que se llevó un hincha en las calles de Europa

Desde la organización plantearon un descanso mínimo de 72 horas entre partido y partido, aunque la intención sea de plazo de 96 horas, el cual se implementará para las fechas que se disputarán entre semana (las jornadas 2, 7, 10). Otra cuestión es que se intentará tener cuatro encuentros por día, con la intención de "solapar la menor cantidad de partido" y a dividir entre cada viernes, sábado, domingo, lunes. A su vez, se implementará el horario de verano hasta la fecha 10 (inclusive), por lo que no habrá encuentros que comiencen antes de las 17 horas.

Cada aclarar que se ha coordinado el cronograma junto al de la Copa Argentina para que los clubes tenga un descanso correspondiente para disputar los 32avos del certamen. También se tuvo en cuenta las situaciones en particular de Lanús y Argentinos Juniors, que disputarán la Recopa Sudamericana y repechaje de la Copa Libertadores respectivamente. Por el lado del Granate, se reprogramaran sus encuentros por las fechas 6 y 7. En lo que respecta al Bicho, dependerá de si avanza a la Fase 3, por lo que se espera que también se posterguen sus juegos por las fechas 6 y 7 también, lo cual se confirmará si es que sigue en camino en el torneo internacional.

Tan solo resta conocer lo que serán las últimas cuatro semanas de competencias, entre las cuales se disputará el primer Superclásico del año, con River como local de Boca en el Monumental en el marco de la 15ta jornada.

Así será el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Seguí leyendo

Pasó la etapa 2 del Dakar: cómo le fue al sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides

Video: entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

"¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

River evalúa la contratación de Sebastián Villa y se enciende la polémica del mercado de pases

El viaje de la ilusión: desde lo profundo de 25 de Mayo, recorren casi 100 kilómetros a diario para jugar el Mundialito de Trinidad

Arrancó el Mundialito de Trinidad: emoción, 'fulbito' y una semana a puro potrero infantil en San Juan

De Chepes a Trinidad, con la misma ilusión: Pablo volvió al Mundialito, ahora como profe

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin se arma para la primera nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

Te Puede Interesar

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes
En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"