jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol internacional

Con Messi en la tribuna y de la mano de De Paul y Lucho Suárez, el Inter Miami clasificó a cuartos de la Leagues Cup

Las Garzas ganaron con un golazo de Rodrigo y una actuación estelar del uruguayo, que convirtió de “Panenka” en un penal y dio otra gran asistencia en el tercero

Por Redacción Tiempo de San Juan
de paul
meeeesi

Inter Miami dio un paso firme en la defensa del título de la Leagues Cup. Sin Lionel Messi en cancha, pero con Rodrigo De Paul y Luis Suárez como protagonistas absolutos, el equipo de Javier Mascherano venció 3-1 a Pumas y se clasificó a los cuartos de final del certamen que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX. El 10 siguió todo desde las gradas, aún en recuperación por una lesión muscular en su pierna derecha.

Lee además
parte medico oficial: inter miami confirmo la lesion que sufrio lionel messi
Contra Necaxa

Parte médico oficial: Inter Miami confirmó la lesión que sufrió Lionel Messi
debuto de paul, messi la rompio y el inter miami gano en el inicio de la leagues cup
Leagues Cup 2025

Debutó De Paul, Messi la rompió y el Inter Miami ganó en el inicio de la Leagues Cup

El partido fue mucho más que una victoria. Fue una muestra de carácter y jerarquía de un equipo que, pese a no contar con su figura principal, supo reinventarse y encontrar en De Paul y Suárez a sus nuevos líderes futbolísticos. El argentino, flamante incorporación, marcó su primer gol con la camiseta rosa y fue eje del mediocampo; el uruguayo brilló con una asistencia magistral, un penal picado al estilo “Panenka” y otro pase gol para sellar la clasificación.

Inter venía de un agónico triunfo ante Atlas, con dos asistencias de Messi, y un sufrido empate frente a Necaxa que terminó resolviéndose por penales. En ese encuentro, el rosarino encendió las alarmas: solo jugó 10 minutos antes de salir lesionado. Aunque se especulaba con su presencia ante Pumas, finalmente fue baja por una lesión muscular leve, según comunicó el club. Desde el palco, vestido con saco marrón y rodeado de su familia, Messi fue testigo del crecimiento de su equipo sin él.

meeeesi

Pumas empezó mejor y complicó a Inter Miami en los primeros minutos. Con presión alta y ataques veloces, generó peligro y encontró la ventaja a los 29 minutos con un gran pase filtrado de Pedro Vite para Jorge Ruvalcaba, que definió con clase ante Ríos Novo.

El golpe pareció dejar sin reacción a las Garzas. Pero la respuesta llegó rápido, y con una jugada de jerarquía: Luis Suárez se tiró a la banda izquierda, aguantó la marca y asistió a De Paul, que apareció como delantero, la bajó con el pecho y definió cruzado. Golazo. Fue el primer tanto del ex Atlético de Madrid en el club y el inicio de una remontada con sello de campeones.

En el complemento, el protagonismo absoluto fue para Luis Suárez. Primero, generó un penal con un regate en el área y lo transformó con una exquisita definición “a lo Panenka” que hizo estallar a los hinchas. Luego, cuando Pumas ya no encontraba respuestas, volvió a mostrar su visión con una asistencia para Tadeo Allende, que puso el 3-1 final tras una buena resolución.

Incluso, el uruguayo estuvo a punto de concretar otra asistencia en una jugada donde habilitó a Allende y a Segovia en una doble chance que no terminó en gol por mérito del arquero rival.

Mascherano hizo rotar al equipo con el marcador a favor. Salió Suárez ovacionado, entraron Cremaschi, Allen, Picault y Frey para cerrar el partido. El control fue total en el segundo tiempo, con De Paul manejando los ritmos y Busquets y Jordi Alba aportando experiencia.

Inter Miami terminó dominando con autoridad, dejó buenas sensaciones para lo que viene y ahora espera rival, que se definirá este jueves. Los cuartos de final están programados para el 19 y 20 de agosto, y en el club hay optimismo con respecto a la recuperación de Messi, que buscará reaparecer en esa instancia decisiva.

Mientras tanto, la Leagues Cup volvió a ver brillar a las Garzas. Esta vez sin su 10, pero con dos viejos conocidos de la Selección que, una vez más, se hicieron cargo del momento.

Temas
Seguí leyendo

Nico Tivani vuela en Europa: ganó la primera etapa de la Vuelta a Portugal tras un explosivo sprint

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Arturo Ovalles al Mundial de Mountain Bike en Suiza: "Lo dejo todo por este sueño"

Ciclismo: en el fin de semana habrá competencias en pista y ruta

El TC desembarca en San Juan: los horarios y el cronograma para el "Desafío de las Estrellas"

Unión, efectivo a domicilio: le ganó a Desamparados con ¡dos goles agónicos!

¡Sacado de una serie! Papu Gómez vuelve a jugar al fútbol y el club lo anunció con un 'videazo'

"Hay que castigar a los que provocaron esta situación": el descargo del presidente de la Liga Jachallera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
laburantes, futbolistas y sonadores: la vida detras de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Te Puede Interesar

El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué