Con Messi en la tribuna y de la mano de De Paul y Lucho Suárez, el Inter Miami clasificó a cuartos de la Leagues Cup

Inter Miami dio un paso firme en la defensa del título de la Leagues Cup . Sin Lionel Messi en cancha, pero con Rodrigo De Paul y Luis Suárez como protagonistas absolutos, el equipo de Javier Mascherano venció 3-1 a Pumas y se clasificó a los cuartos de final del certamen que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX. El 10 siguió todo desde las gradas, aún en recuperación por una lesión muscular en su pierna derecha.

Leagues Cup 2025 Debutó De Paul, Messi la rompió y el Inter Miami ganó en el inicio de la Leagues Cup

El partido fue mucho más que una victoria. Fue una muestra de carácter y jerarquía de un equipo que, pese a no contar con su figura principal, supo reinventarse y encontrar en De Paul y Suárez a sus nuevos líderes futbolísticos. El argentino, flamante incorporación, marcó su primer gol con la camiseta rosa y fue eje del mediocampo; el uruguayo brilló con una asistencia magistral, un penal picado al estilo “Panenka” y otro pase gol para sellar la clasificación.

Inter venía de un agónico triunfo ante Atlas, con dos asistencias de Messi, y un sufrido empate frente a Necaxa que terminó resolviéndose por penales. En ese encuentro, el rosarino encendió las alarmas: solo jugó 10 minutos antes de salir lesionado. Aunque se especulaba con su presencia ante Pumas, finalmente fue baja por una lesión muscular leve, según comunicó el club. Desde el palco, vestido con saco marrón y rodeado de su familia, Messi fue testigo del crecimiento de su equipo sin él.

meeeesi

Pumas empezó mejor y complicó a Inter Miami en los primeros minutos. Con presión alta y ataques veloces, generó peligro y encontró la ventaja a los 29 minutos con un gran pase filtrado de Pedro Vite para Jorge Ruvalcaba, que definió con clase ante Ríos Novo.

El golpe pareció dejar sin reacción a las Garzas. Pero la respuesta llegó rápido, y con una jugada de jerarquía: Luis Suárez se tiró a la banda izquierda, aguantó la marca y asistió a De Paul, que apareció como delantero, la bajó con el pecho y definió cruzado. Golazo. Fue el primer tanto del ex Atlético de Madrid en el club y el inicio de una remontada con sello de campeones.

En el complemento, el protagonismo absoluto fue para Luis Suárez. Primero, generó un penal con un regate en el área y lo transformó con una exquisita definición “a lo Panenka” que hizo estallar a los hinchas. Luego, cuando Pumas ya no encontraba respuestas, volvió a mostrar su visión con una asistencia para Tadeo Allende, que puso el 3-1 final tras una buena resolución.

Incluso, el uruguayo estuvo a punto de concretar otra asistencia en una jugada donde habilitó a Allende y a Segovia en una doble chance que no terminó en gol por mérito del arquero rival.

Mascherano hizo rotar al equipo con el marcador a favor. Salió Suárez ovacionado, entraron Cremaschi, Allen, Picault y Frey para cerrar el partido. El control fue total en el segundo tiempo, con De Paul manejando los ritmos y Busquets y Jordi Alba aportando experiencia.

Inter Miami terminó dominando con autoridad, dejó buenas sensaciones para lo que viene y ahora espera rival, que se definirá este jueves. Los cuartos de final están programados para el 19 y 20 de agosto, y en el club hay optimismo con respecto a la recuperación de Messi, que buscará reaparecer en esa instancia decisiva.

Mientras tanto, la Leagues Cup volvió a ver brillar a las Garzas. Esta vez sin su 10, pero con dos viejos conocidos de la Selección que, una vez más, se hicieron cargo del momento.