Con la victoria de San Martín, los otros resultados y cómo siguen los cuartos de final del Reducido

Cuartos de final, partidos de ida

San Telmo 1-San Martín de Tucumán 2

Gimnasia de Mendoza 3-D. Madryn 1

All Boys 0-San Martín de San Juan 1

10/11 (19.20): Quilmes-N. Chicago

Revanchas

16/11 (17): Nueva Chicago-Quilmes

17/11 (17): D. Madryn-Gimnasia de Mendoza

17/11 (18.50): San Martín de San Juan-All Boys

17/11 (21.10): San Martín de Tucumán-San Telmo

Después de la primera etapa, en la que fue a un solo partido con ventaja deportiva para el local, los cruces de cuartos de final ya no son a partido único. Los emparejamientos se hicieron en base a los puntos de los clasificados (los siete ganadores de la fase inicial y el perdedor de la final por el primer ascenso). Se enfrentan de esta forma: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

Son cruces ida y vuelta: define de local el mejor posicionado, y además, tiene ventaja deportiva en caso de igualdad en el global. De la misma manera se disputan las semifinales, mientras que la modalidad de la final vuelve a modificarse: partido único, sede neutral y sin ventaja deportiva.