Con Borja lesionado, River abre el abanico de reemplazos: quién se perfila como nueve

Cuando Miguel Ángel Borja pidió el cambio a los 10 minutos del segundo tiempo contra Atlético en Tucumán, los hinchas de River ya se imaginaron que no recibirían buenas noticias en las próximas horas. Y, de hecho, así fue . Los estudios médicos arrojaron que el colombiano sufrió una lesión muscular de pequeño grado en el aductor izquierdo que, aunque no lo descarta completamente del Superclásico, lo marginará del duelo frente a Banfield . En este sentido, Martín Demichelis tiene dos días antes de saltar al césped del Monumental, el domingo a las 19:15 horas, para definir quién ocupará ese lugar, con un ojo puesto en el partido contra Boca.

Lo más natural para los fanáticos más fascinados con los nuevos juveniles sería pensar en el ingreso de Agustín Ruberto al once inicial. Al goleador del Mundial Sub-17 de Indonesia lo favorece el hecho de que el entrenador planea implementar una cierta rotación para que no suceda lo mismo que le pasó al Colibrí en el José Fierro. Hay jugadores que llevan varios minutos sin descanso y no vería a mal cambiar la formación con el objetivo de cuidar nombres para el Superclásico.