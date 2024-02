Colo Teruel, el guardián y amo de llaves del Club San Martín

"Desde los 10 años que vengo a la cancha. A los 16 empecé a trabajar. En ese momento estaban haciendo una loza en las cabinas viejas y desde ahí me quedé, no me fui más. Ahora estoy trabajando acá", relató.

image.png

San Martín es mi vida, es todo, una pasión muy grande San Martín es mi vida, es todo, una pasión muy grande

"Empecé haciendo limpieza y después a cortar el pasto. Hice de todo un poco, sobre todo mantenimiento. Ahora soy el amo de llaves, el sereno y como me queda justo en frente de mi casa, vengo y vivo más acá. Soy quien abre y cierra las puertas del Hilario Sánchez", aseguró Teruel, el guardián y amo de llaves del Club Atlético San Martín.

image.png

No sé si soy importante en el club, pero le aporto mucho de mí No sé si soy importante en el club, pero le aporto mucho de mí

En todo este tiempo que lleva haciendo su laburo en el club, vio pasar ascensos y descensos; como así también, darse la dicha de poder sacarse una foto con un 'jugador grande': "Conocí a Diego Maradona y Martín Palermo", refiriéndose a la visita de la Selección Argentina al Pueblo Viejo en el 2010. "Era muy difícil acercarse a él (Maradona) y mucho más complicado sacarse una foto. Me acuerdo que uno de los fotógrafos le tomó una en el banco de suplentes y atrás de él me veo en el carrito, estaba de camillero. Me quedó esa imagen para mí, fue una sensación muy linda tenerlo tan cerca".

image.png Diego Maradona en el Hilario Sánchez

Teruel tiene un sin fin de anécdotas y entre tantas en el archivo, recuerda una muy particular con un ex arquero de Boca, donde el fanatismo y la picardía pudo más: "Me acuerdo cuando Orión (Agustín) me quiso pegar una piña por querer sacarlo para el lado de la tribuna de San Martín, al igual cuando el arquero de Estudiantes me corretió. Queda como anécdota".

Cada club tiene su personaje principal, y este capítulo es del 'Colo' Teruel, el multifacético hincha silencioso que sufre cuando al equipo le va mal y el que saca a pasear a los jugadores en el carrito cuando hay que festejar: "Soy un fanático, pero lo vivo de atrás. No me meto donde están los jugadores y la paso mal cuando perdemos", cerró.