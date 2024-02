Ale Sánchez, el ciclista que lucha contra las adicciones y pudo ganar la Vuelta en la bici de su abuelo

"Vengo de una familia con problemas de adicciones. Hoy están todos bien, gracias a Dios", empezó su relato Alejandro, en los días posteriores a ganar la Vuelta a San Juan de Libres.

Las veces que Ale agarró la bici fue a modo de escape y porque realmente en ese lugar encontró refugio. Por 'esos problemas' -como él se refiere- no pudo seguir pedaleando y dedicarse de lleno como quería: "Siempre que volvía, lo terminaba dejando".

"Corro desde los 16 años, pero paré muchas veces (por las adicciones). Las veces que frené, fue por esto, y cuando volví a hacerlo a los 21, falleció mi hermana en un accidente. Ese momento fue duro, fue cuando más agarré. Tuve internaciones por intento de suicidio, pasé cosas malas. Andaba metido en lo malo, en la oscuridad. Siempre por cargar con esta enfermedad, que para mí es eso, una enfermedad. Las veces que salí de este deporte es porque esto me sacó", expresó el flamante campeón de la Vuelta a Tiempo de San Juan.

Asimismo, el pedalero sanjuanino resaltó que ahora se encuentra bien y que a pesar de los golpes, todos los días se levanta con una motivación: "Ahora estoy bien, espero seguir y luchando para toda la vida con esto. Me tengo que preocupar todos los días, pero la bici siempre me ayuda a salir".

image.png

Ale vive en la Villa Don Pablo de Rawson, está casado con Karen y es papá de Fernanda y Aisha. Además de dedicarle su tiempo a la bici también es pintor y trabaja junto a su padre en la construcción. Perfil bajo y cuidando a los suyos, mencionó que lo más importante que tiene es su familia: "Ellos son todo para mí; son como mis pilares. Hemos pasado muchas cosas. Mi mamá ha sufrido mucho conmigo y más con la pérdida de mi hermana. Mi mamá es una guerrera y lo mismo mi papá, que logró superarlo todo y salir adelante"

Cuando gané la Vuelta, ella (su hermana fallecida) se me vino a la mente, somos sólo tres hermanos y ella nos cuidaba cuando mi viejo no estaba Cuando gané la Vuelta, ella (su hermana fallecida) se me vino a la mente, somos sólo tres hermanos y ella nos cuidaba cuando mi viejo no estaba

Sin título.jpg

De pasar por las peores batallas a que la vida le de una segunda oportunidad y arriba de la bici, haciendo lo que más le gusta. Su vuelta a la ruta no se programó, pero sí hubo una persona que lo incentivó y le dio ese empujoncito que necesitaba.

"Volví por un amigo que me prestó su bici. Nos encontramos después de mucho tiempo, yo estaba mal y él me jodía que me la prestaba para que volviera. La verdad es que estaba tan mal, estaba destruido; le hice caso y acepté. Así otro amigo me presto sus zapatos, estaban rotos y yo los arreglé. Con la ropa también, es prestada. Volví hace cuatro meses, entreno todos los días y me siento muy bien", aseguró Sánchez.

Volví al ambiente de las carreras, cambié amistades y volví a entrenar y a estar en sintonía con el ciclismo Volví al ambiente de las carreras, cambié amistades y volví a entrenar y a estar en sintonía con el ciclismo

image.png Foto gentileza: Deportes al Plato

La conquista de la Vuelta a San Juan Libres no llegó solo. Detrás del sprint final hay mucho sacrificio y un gran maestro: Emiliano Contreras, el representante de Chimbas Te Quiero. Sin pedir nada a cambio, convirtió a Alejandro en ganador de la competencia.

"A Emi lo conozco de juveniles. Le comenté si me podía dar una mano con los entrenamientos, que quería subir el nivel y aceptó. Él me ayudó y me motivó todos los días. Me hizo ver muchas cosas, creyó en mí más que yo mismo. No me cobró nada, sólo me pidió que trabajara serio. Esas fueron las condiciones, y lo logramos", añadió.

Emi entiende a los demás, no los juzga. Tiene un buen corazón y a mí me ayudó mucho, al igual que Roly Navarrete, quienes están casi todo el tiempo conmigo Emi entiende a los demás, no los juzga. Tiene un buen corazón y a mí me ayudó mucho, al igual que Roly Navarrete, quienes están casi todo el tiempo conmigo

image.png Ale junto a Emi Contreras, su maestro

"Todo esto es una motivación muy grande. Empecé de cero, sin nada. Fue mi abuelo quien me incursionó en este deporte tan lindo. A él le encanta y también sufre cuando estoy mal. Él me dio su bici para correr, que no es de mi talla, ni tampoco de la época. Pero lo disfruto", le dijo el ciclista a este medio.

No tengo plata para comprarme una, pero se que tengo muchas condiciones para seguir creciendo; gané la Vuelta y sentí una satisfacción enorme por mí y también le demostré a todos lo que soy No tengo plata para comprarme una, pero se que tengo muchas condiciones para seguir creciendo; gané la Vuelta y sentí una satisfacción enorme por mí y también le demostré a todos lo que soy