Cinco ilusiones sanjuaninas viajaron al Mundial de Trail en Tailandia

Lo cierto es que todos han entrenado muy duro y merced al apoyo logrado por parte de la Secretaría de Deportes, más lo que cada uno hizo para poder conseguir lo necesario para el viaje, nos da un panorama diferente en cada atleta, pero con la misma fe, esperanza e ilusión: correr el mundial de trail representando a San Juan y a la Argentina. Tailandia está lejos (17.965 km), pero eso no fue un obstáculo.

Facundo Nuñer: Con días muy intensos, previos a su partida, Facundo viajó hasta Córdoba, desde allí a San Pablo, Brasil, luego escala en Qatar y desde allí al destino final, Tailandia, arrinando a Bangkok y desde ahí a Chiang Mai, el lugar del mundial.

“Estos días fueron para cerrar entrenamientos, hacerlo bien, firme, meter una carrera en el medio luego del sudamericano para afianzarme un poco más. En mi mochila llevo todo, lo de siempre, pues no me quiero salir de mi rutina: geles, sobres de hidratación, etc. Voy con buenas expectativas, contento por el apoyo de la gente hasta último momento. El grupo del FN team fueron a despedirme a la terminal. Estoy con ganas de correr, disfrutar, vivir esta primera experiencia y esperando que sea el inicio de varios viajes y mundiales”.

Franco Oro: Desde San Juan a Brasil en la primera escala, luego Doha, Qatar, posteriormente Bangkok para arribar a la sede mundialista. “Ha sido una preparación dura, con muchos kilómetros muchas horas de montaña como para ajustar y ahora viene la descarga hasta la carrera para llegar listo para el 5 de noviembre”.

Esteban Las Peñas: Trabajó en una planificación fuerte de 30 días de 600 kilómetros con 16000 metros de desnivel positivo. Trabajó en Sierras azules y en el circuito en la zona del Faunístico que se usan para bicicletas. “El Sierras azules es muy parecido al circuito del mundial y la velocidad la trabajé en los circuitos de bici. Respecto al viaje, hago San Juan – Mendoza, desde allí escala en San Pablo, luego Qatar, Bangkok y desde ahí el último vuelo a Chiang Mai. Me hospedaré con compañeros del seleccionado hasta el 3 de noviembre y desde ese día estaremos todos juntos en un hotel designado por la Confederación Argentina de Atletismo. Vamos a enfrentarnos a una climatología bastante húmeda y calurosa en los 39 km que me tocan correr”.

María Belén Sánchez: “He realizado entrenamientos bastante específicos relacionados con lo que voy a realizar en el mundial. He trabajado mucho en potencia, pasadas en trepadas, entrenamientos específicos de calidad en pista. Entrené todos los días (domingos incluidos), complementando con gimnasio, haciendo fuerza dos o tres veces a la semana. Trabajé en Ullum, Tres Marías, Oso, Zonda, Sierras azules, Parkinson.

En relación al viaje, de San Juan parto hacia Chile, desde allí a Houston, Estados Unidos, luego de cinco horas de espera parto a Japón y tras cinco horas más, salgo hacia Bangkok, luego de hacer noche en esa ciudad, parto hacia Chiang Mai. Serán 39 horas de viaje. Más allá de eso, siento que llego bastante bien luego de este mes y medio de entrenamiento intenso”.

Matías Espejo fue el primero en llegar y ya está aclimatándose al calor y humedad de Tailandia.