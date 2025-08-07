jueves 7 de agosto 2025

En San Juan

Ciclismo: en el fin de semana habrá competencias en pista y ruta

Los escenarios deportivos para las carreras serán el Autódromo El Zonda y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-07 at 09.28.57

La provincia ultima detalles para un nuevo fin de semana de ciclismo por partida doble. En el receso semanal entrante habrá competencia en pista y también en ruta, ambas apoyadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. A continuación, los detalles.

La primera será en modalidad ruta. Se trata de la segunda fecha del campeonato invernal para las categorías Libres y Máster, que se celebrará el sábado 09 de agosto. El escenario dispuesto es el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello, Departamento Rivadavia. El cronograma dispuesto por la organización, a cargo de la AC Apedal San Juan y Agrupación Provincial de Ciclismo Libre, es el siguiente: a las 14 horas largarán Damas y Máster D, Máster C a las 14:50 horas, Máster B a las 15:50 y Libres desde las 16:50 horas.

A diferencia de la primera, la segunda competencia será en pista. Es el caso de la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista, que fiscaliza Federación Ciclista Sanjuanina. La contienda será el domingo 10, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Departamento Pocito. Participarán ciclistas mujeres y hombres, de categorías Damas, Juveniles, Sub 23 y Elite. La concentración será desde las 15 y la competencia a partir de las 16 horas. Las especialidades de carrera serán: vuelta lanzada y a los puntos (Damas Menores y Varones 2011-2012), persecución y Keirin (Damas Juniors y Varones 2009-2010); keirin, persecución, eliminación y vuelta a los puntos (Junior, Sub 23 y Elite). Las inscripciones serán el sábado 09, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación en Avenida Rawson 860 sur, Capital.

