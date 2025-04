Chiquito y de gambeta: quién es Joaco, el sanjuanino que la descose en Estados Unidos y tiene de técnico al hermano de Luis Suárez

Joaquín dentro de la cancha es polifuncional, pero donde más se siente cómodo es de extremo por derecha o tipo volante creativo y a perfil cambiado. Rápido, de gambeta y llegada.

Juega en tres categorías del club: 2016 y en dos divisiones de la 2015

El rubiecito sanjuanino es hincha de Independiente y deja al descubierto su amor por la Selección Argentina. Sin pensar en Lionel Messi, dijo que su ídolo es Ángel Di María y tiene entre cejas un día vestir los colores abicelestes.

En el equipo de Estados Unidos, Joaquín cumple q la perfección el rol de su posición, y sobresale cuando le toca conectar con la pelota. En varias ocasiones fue elegido como el mejor jugador de la temporada y ya pinta crack.

Pero eso no es todo. Es que el sanjuanino tiene de director técnico a Paolo, el hermano de Luis Suárez. Él es quien maneja la categoria y aconseja al pequeño Joaco en sus pasos por el fútbol infantil.

Joaquín García Guzmán es un nombre para archivar y seguir de cerca. Continúa mostrando sus habilidades en el país norteamericano y haciendo tendencia sus goles. Camiseta 7, visión de juego y el sueño de un día vestir la camiseta de la Selección Argentina.

