"Chiquito" Romero sorprendió al hablar de Diego Martínez, en medio de rumores internos

Se sabía que el Xeneize no llegaba de la mejor forma. El clima de tensión se sentía y la lupa se situaba fundamentalmente en el DT a partir de las versiones de que a varios jugadores no les había caído bien lo sucedido con el lateral izquierdo, sumado a otras decisiones que habían generado rispideces. Pero hechas las paces con el uruguayo (fue citado nuevamente), ayer en La Bombonera tanto dentro como fuera de la cancha los protagonistas lo respaldaron. El principal, como ya había sucedido en otros momentos, fue Sergio Romero.

En diálogo con ESPN apenas unos minutos después de abrochar el 1-0 que le da margen para ir a Brasil el próximo jueves para cerrar la serie, al arquero -y capitán ante la ausencia de Marcos Rojo- le consultaron sobre la situación de Martínez y no dudó en bancarlo, aunque antes dejó una nota al pie bajándole los decibles a esos rumores: "En Boca todo es dos o tres veces más grande que en cualquier otro club".

"El entrenador está bien, fuerte, prepara los partidos como si fueran el primero, no deja cabo sueltos. Y Nosotros tenemos que responder en el campo. Muchas veces el juego vistoso que él quiere no sale y tenemos que adaptarnos a lo otro: saber embarrarnos para que en los momentos en los que no fluye el juego podamos salir adelante", sostuvo Chiquito, dándole un fuerte respaldo a Martínez.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el golero xeneize destacó que "estos partidos los jugamos de otra manera" pero a la vez marcó la necesidad de sostenerlo en otros escenarios, siendo autocrítico en relación a lo que viene demostrando el equipo últimamente: "Viendo los jugadores que tenemos, nombre por nombre, la gente espera mucho más de nosotros. Nosotros y nuestro entrenador también".