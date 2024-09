Chiqui Tapia, un distinto: sanjuanino, de Selección y ¿fan de la diva de los teléfonos?

El sketch de apertura estuvo repleto de gags que los campeones del mundo trataron de acompañar en su versión actoral.

"¡Chiqui, sos pariente de La Chiqui Legrand!", bromeó Su al encontrarse con el presidente de la AFA que mostró un perfil recio. Marito y Daddy fueron los encargados de tomarle una entrevista a Susana para un puesto de masajista.

Sin título.jpg

Me muero muerta. ¡Es mi ídolo! No sabía que está acá Don Paul, yo me muero", gritó Susana cuando apareció su primer "paciente" que no era otro que el jugador del Atlético de Madrid.

Un rato después, apareció el socio del "Motorcito" en la mitad de la cancha: "¿Cómo no lo voy a conocer? Liandro Paredes", lanzó Spadafucile, el personaje de Susana, que también se dio el gusto de masajear al ex Boca. Lo cierto es que la Scaloneta acompañó a la Diva en el primer programa y el sanjuanino Chiqui Tapia no podía faltar.

image.png

CHIQUI TAPIA, PARTE DEL SKETCH DE LA SU EN SU PRIMER PROGRAMA