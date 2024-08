Chiqui Tapia revolucionó el centro sanjuanino: visita a la Liga y guiño a Valiente en la previa de las elecciones

image.png

Quien tomó la palabra del discurso fue Juan Valiente. Del proyecto de un predio de 9 canchas para que puedan ocupar los clubes sanjuaninos al objetivo cumplido.

"Hemos cumplido el objetivo. Tenemos más de 20 mil jugadores en esta Liga y estamos contentos, es un compromiso diario. Si Dios quiere, este año vamos a tener todos los clubes regulares, las instituciones van a estar al día", aseguró Juan Valiente. Asimismo, dijo: "La Liga va a tener un predio de 9 canchas. Ojalá que lo podamos lograr, hemos visto algunos lugares y no va a ser en la ciudad. Pero para que La Liga crezca es un gran adelanto, un sueño. Estamos al día y sin compromiso de pago.

Por su parte, Jorge Miadosqui agradeció la presencia de Chiqui Tapia en la mesa y le dijo que era un gran compañero, haciendo referencia al vínculo que también tiene en la Selección Argentina. "Estamos en un ámbito donde se pueden vivir momentos especiales como el fútbol. Debemos saber que acá se toman todas las decisiones y resolvemos el futuro de la institución. Soy un agradecido del fútbol que es mi adicción y agradezco a todos los que hacen el esfuerzo".

Por último y como frutilla del postre, Claudio "Chiqui" Tapia le bajó el telón a la tarde con un guiño a Valiente en las próximas elecciones de la Liga Sanjuanina.

Sobre su arribo inesperado por San Juan, el máximo dirigente de la AFA, explicó que fue por el cumpleaños de su hermana. Pasó por el Paraje de la Difunta Correa y siguió el rumbo para la capital. "La pude traer a mi mamá que tiene casi 90 años al cumpleaños de mi hermana, ese es el motivo de mi visita".

"Gracias por darme la posibilidad de estar con ustedes. Es importante en una gestión siempre ir a la parte administrativa para poder ponerla en funcionamiento. Nosotros cuando asumimos el primer mandato el 29 de marzo del 2017, el primer objetivo era hacer un fútbol más federal y que las provincias vuelvan a tener protagonismo en las diferentes ligas", señaló.

"Entendemos cuál es la identidad del fútbol argentino y la defendemos, porque es el modelo que nosotros queremos y no nos oponemos a diferentes situaciones. Tenemos claro que es lo que queremos y lo demostramos, lo llevamos adelante. Simplemente agradecerles la posibilidad de estar con ustedes acá". Brindándole un guiño a Valiente, Tapia puso de ejemplo su gestión: "Cuando me tocó mi primer elección creo que había cuatro o cinco clubes que no me acompañaban y en la segunda, no hubo ninguna; y sin duda que eso va a pasar este 13 de septiembre".

"Yo estoy acá para compartir este momento, para acompañarlos y para decirle que siempre tienen que pelear por lo que uno sueña, por los lugares que creen que nuestra provincia tiene que recuperar en los torneos federales. Acá tienen un compañero y éxito el 13 de septiembre", cerró en su visita a San Juan Chiqui Tapia. Bajaron los aplausos y hubo un abrazo fuerte con Juan Valiente, quien se presentará a la reelección.