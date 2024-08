Juan Valiente en Paren, por qué le dice "no" a las SAD y una frase picante sobre las elecciones en la Liga: "Me enfrento contra Derito"

"Yo creo que hoy no están las condiciones dadas para que las sociedades anónimas formen parte de las instituciones. No sé en detalle la situación de Desamparados, sí sé que andan buscando empresas que colaboren, pero eso no tiene nada que ver con las SAD. Hoy los clubes pertenecen a los socios", expresó Valiente de antemano.