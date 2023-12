¿Chicana?: el particular posteo de Chiqui Tapia luego de que Scaloni vuelva a poner en duda su continuidad

En las horas previas al sorteo, el entrenador se había reunido con Claudio Tapia y se dijo que su continuidad no estaba en duda para el certamen que se jugará en Estados Unidos. Pero luego de todo lo ocurrido, el presidente de AFA subió un particular posteo con la intención de dar seguridad de que todo está bien y no hay nada de qué preocuparse.