Chapa, protagonismo y revelaciones: vuelve a rodar la pelota en el fútbol femenino de San Juan

No para MTB: Inés Gutiérrez y un debut en el Abierto Argentino de montaña

El torneo aún no tiene nombre, pero ya está todo dicho y definido para que las pibas vuelvan a ponerse los botines. El formato del torno no cambió mucho y consiste en dos zonas de 8 equipos cada una. Los cotejos serán ida y vuelta para luego clasificar a la instancia de play off. Habrá partidos de Cuarta y luego cerrarán los de Primera.