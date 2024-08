Chalo Molina agradeció a todos los que lo ayudaron a cumplir otro sueño

Asimismo, Chalo Molina remató: "Para mi fue un honor y orgullo vestir la camiseta de Argentina. Gracias a mi familia, sponsors y a toda la gente que me brindó su apoyo y cariño no puedo dejar de agradecerles la cantidad de mensajes lindos que recibí".

Embed - Chalo Molina > BMX en Instagram: "Después de unos días que pasaron de @paris2024 ya más tranquilo, este post va en agradecimiento a todos los que hicieron parte del proceso y ayudaron para poder llegar a mis segundos Juegos Olímpicos!! Para mi fue un honor y orgullo vestir la camiseta de Gracias a mi familia, sponsors y a toda la gente que me brindó su apoyo y cariño no puedo dejar de agradecerles la cantidad de mensajes lindos que recibí. Sin todos ustedes no podría haber sido posible @enardinfo @coargentina @deportesar @federacion_argentina_de_bmx @dir.deportesrawson @deporte_sj @staystrongbrand"