domingo 23 de noviembre 2025

Liga Profesional

Central estrena el título en la cancha de Estudiantes: ¿Quién pasará a cuartos?

El Canalla, que viene de celebrar el título por terminar primero en la tabla anual, recibe al Pincha en Arroyito desde las 17.30hs. Pelearán por el pase a los cuartos de final del Clausura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Estudiantes este domingo desde las 17.30, por los octavos de final del Torneo Clausura. El Canalla, que en la semana sumó una estrella más a su vitrina, terminó primero de su zona y buscará seguir haciéndose fuerte en su estadio; el Pincha se metió octavo ya que se dieron una serie de resultados a su favor. Este partido tendrá el condimento extra de que la dirigencia del León sacó un comunicado en el que negó haber votado por la premiación a la Academia rosarina.

El festejo de la delegación de Rosario Central con el trofeo de campeón de la Liga Profesional 2025 tras recibirlo de la AFA.
Premiación sorpresa

La AFA le entregó el trofeo de 'Campeón de Liga' a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual
una estrella mas para el club: el efusivo festejo de di maria sobre el titulo con rosario central
Tras la copa

"Una estrella más para el club": el efusivo festejo de Di María sobre el título con Rosario Central

En desarrollo...

