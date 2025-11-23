Central estrena el título en la cancha de Estudiantes: ¿Quién pasará a cuartos?

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Estudiantes este domingo desde las 17.30, por los octavos de final del Torneo Clausura. El Canalla, que en la semana sumó una estrella más a su vitrina, terminó primero de su zona y buscará seguir haciéndose fuerte en su estadio; el Pincha se metió octavo ya que se dieron una serie de resultados a su favor. Este partido tendrá el condimento extra de que la dirigencia del León sacó un comunicado en el que negó haber votado por la premiación a la Academia rosarina.