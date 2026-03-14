Hackearon la cuenta de X de Estudiantes y difundieron una falsa "Estudiantes Coin"

La cuenta oficial de Estudiantes de La Plata en X, @EdelpOficial, fue hackeada este sábado y desde ese perfil se publicó un mensaje que promocionaba una supuesta criptomoneda llamada “Estudiantes Coin”, con un enlace externo, por lo que el club advirtió de inmediato a los hinchas que no ingresaran al contenido ni interactuaran con las publicaciones recientes.

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Minutos después del episodio, la institución salió a alertar a sus seguidores sobre la situación y confirmó que el perfil había sido vulnerado. “La cuenta de X @EdelpOficial ha sido vulnerada. Solicitamos no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes”, informó la entidad platense.

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El posteo en cuestión fue eliminado poco después, aunque el hecho generó sorpresa y preocupación entre los usuarios de la red social, especialmente por el uso de una supuesta iniciativa vinculada a criptomonedas, una modalidad frecuente en este tipo de ataques.

Desde Estudiantes señalaron además que ya trabajan para recuperar el control del perfil y garantizar la seguridad de la cuenta, en medio de un episodio que tuvo rápida repercusión entre socios e hinchas del club.