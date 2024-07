Ceci Román, la sanjuanina que dejó el boxeo por una lesión y hoy se luce en las pasarelas del fisicoculturismo

No hay límites para Cecilia Román , la sanjuanina que muchos años estuvo dentro del boxeo . Una lesión la sacó por completo del ring y decidió dar un giro de 180 grados con su vida deportiva. Más tiempo haciendo pesa, comiendo súper sano y pocas caminatas, así vive hoy la ex púgil que se pone traje de baño y sale a hacer Fisicoculturismo Natural a la pasarela.

Ceci tuvo que dejar el boxeo por una lesión en el metatarso, lo que le impidió que pudiera correr, base importante en el entrenamiento del deporte de los guantes. Lejos de frustrarse, lo convirtió en un trampolín para florecer y encontrarse en un mundo muy distinto.

"Richard Meloni, un entrenador que tuve en Buenos Aires, me hizo conocer este mundo. Juntos hicimos bastantes trabajos de pesa cuando entrenaba para el boxeo y me encontré sin querer con varios beneficios. Un día charlando me dijo que podía dedicarme al fisicoculturismo y me quedó eso dando vueltas. Hoy puedo decir que se concreta, es todo nuevo para mí".

Se empezaron a abrir nuevas puertas y quise competir para probar Se empezaron a abrir nuevas puertas y quise competir para probar

image.png

La ex boxeadora le explicó a Tiempo de San Juan que eligió el Fisicoculturismo Natural porque fue el que más se adaptó a su estilo de vida. Fuera de las exigencias del boxeo y los entrenamientos doble turno, dijo que todo se redujo y que los procesos son más lentos. "Para esto entreno una hora y media por día de lunes a viernes. Lo demás es cuidados, descansar y seguir una dieta. Al ser un proceso lento, influye mucho la alimentación. Hay que tener mucha disciplina para obtener resultados". Si bien el boxeo le sirvió de base, dice que con los músculos que tiene no le alcanza para competir: "Tengo que trabajar mucha pierna y eso lleva años de trabajo. Lo bueno que es un deporte longevo, mientras más años tenés en esto, más músculo generás".

"En este tipo de competencias, ahora no necesitas usar zapatos aguja de 12 centímetros como era antes. Yo nunca usé tampoco. En esta categoría es modelando descalza y se busca ahí, la mayor cantidad de músculos y y todo es natural. No es como la gente piensa, en la que ve una revista con músculos explotados, acá todo es natural, a base de entrenamiento y buena alimentación", se refirió, haciendo referencia a la diferencia con el fisicoculturismo en el que se usan suplementos para ayudar a la masa muscular.

Es un deporte de estética, la parte del arreglo personal también influye en esta categoría de la Federación Es un deporte de estética, la parte del arreglo personal también influye en esta categoría de la Federación

image.png

Por último, Román fue directa: "Quiero competir de forma internacional". Si bien no es un camino fácil y lleva tiempo como todo proceso, no se pone límites y sueña con hacer historia en el mundo de las pesas y la musculatura.

"Mi objetivo es sacar la mejor versión del fisicoculturismo y si eso me alcanza para salir del país, lo quiero hacer. Tengo tiempo para lograr esa meta y competir internacionalmente", cerró la sanjuanina.

CECI ROMÁN YA TUVO SU DEBUT EN LA PASARELA DEL FISICOCULTURISMO:

La competencia reunió a los deportistas el domingo 14 de julio en Buenos Aires, por la Copa Argentina. El evento fue organizado por FINDA fisicoculturismo y fitness natural y allí estuvo Ceci Román, dando su presente en esta nueva etapa que seguramente le dará muchas alegrías. La sanjuanina expresó su alegría en las redes sociales: "Dimos el paso más difícil y lo logramos".

"Y pasó mi debut en Fisicoculturismo y Fitness Natural. Nervios, ansiedad, miedo, alegría, adrenalina, felicidad y todas las ganas de querer vivirlo. Mucho aprendizaje, experiencias enriquecedoras con otros competidores en un torneo increíble como lo fue la Copa Argentina organizada por @finda_argentina.

El mejor premio como atleta/deportista es superar los objetivos que me propuse, superarme a mí misma, saliendo de mi zona de confort y saber que si uno se lo propone, se enfoca y trabaja, es capaz.

Logramos un segundo puesto en la categoría Classic Woman y un trofeo a la mejor posadora del torneo. Feliz y agradecida con todas las personas que formaron parte y que siempre me alientan. En especial a mi familia, y a mi hijo Lucas que me acompañó y asistió.

Dimos el paso más difícil, comenzar... Lo logramos! Esto recién comienza. Gracias a todos por los mensajes y cariños".

image.png