Se retiró del boxeo Ceci Román, la primera boxeadora profesional de San Juan y excampeona del mundo

“Me cambió muchísimo, impensado todo lo que cambié, por todo lo recorrido, por las cosas difíciles por las que una pasa y se va transformando para poder seguir y también por las cosas buenas que tienen que ver con los cambios que van sucediendo. Siempre dije que el deporte es un eje que cruza toda mi vida y el boxeo me reveló, me mostró muchísimas cosas de mí que no conocía, me hizo conocerme de nuevo”, expresó en una entrevista al sitio de Gobierno, Si San Juan.

De ahora en más, Ceci tiene planificado dedicarse al profesorado de Educación Física: "Voy a continuar con cosas que dejé cuando tuve que empezar a viajar a Buenos Aires, que es mi carrera de profesora de educación física, dando clases como hacía antes. Ya con la pandemia había reactivado dando clases online con un grupo de alumnos que me esperó y bancó. Voy a seguir con la actividad física como medio de vida y un factor importante que ayuda a las personas. Voy a buscar un deporte que tenga categoría veteranos porque me gusta entrenar y competir, que es ponerse objetivos y superarlos. También me gustaría poder dar capacitaciones en boxeo o actividad física”.