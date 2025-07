Ceballos, el distinto: gran gesto con los jugadores de Colón y la revancha que le dio Unión

"Hoy nos tocó ganar a nosotros y por eso me pareció importante ir a saludarlos. Sé lo que se siente. Estuve ahí. A veces, un gesto puede ser poco, pero en ese momento significa mucho", comentó el jugador.

Justamente unos meses atrás, en febrero, vivió la otra cara de la moneda: la derrota con Desamparados ante Ben Hur de Rafaela en la final por el ascenso al Federal A. Una definición durísima, en la que el equipo puyutano cayó 1-0 en Pergamino con Ceballos como titular. "Yo sé que cuesta, porque uno hace un esfuerzo terrible para poder estar y que después, en la final, no te salgan las cosas. Eso genera dolor, angustia. Hace unos días justo hablaba de eso en el programa Entretiempo. Cómo se vive el día después de una final perdida. Bueno, enfrentándolo", agregó.

Pero el fútbol, a veces, da revancha. Y esta vez le tocó a él. Este domingo, con la camiseta de Unión, Santi volvió a sonreír. En una campaña impecable del Azul de Rawson, el conjunto dirigido por “Cachilo” Magallanes se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina tras vencer 2-0 a Colón.

Con la emoción a flor de piel, el propio Ceballos compartió sus sensaciones: "Estoy feliz. La verdad que uno va llegando al final de la carrera y día a día disfruta del entrenamiento. Hoy me tocó jugar esta final y estoy feliz de haberla ganado, feliz de estar acá, de estar vivo, de estar competitivo, porque uno se esfuerza todos los días y trata de dejar todo. Hoy, contento por mis compañeros y agradecido a Cachilo que me dio la oportunidad".

En plena celebración, le preguntaron en qué etapa de su vida futbolística se encuentra. Y no esquivó la reflexión: "Estoy pensándolo a lo del retiro. Hay que meditarlo en casa, porque uno quiere estar. Es una decisión difícil. Hoy me siento bien, me siento feliz".