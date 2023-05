Canapino hace historia: un piloto argentino, en las 500 millas de Indianápolis luego de 83 años

El arrecifeño logró la 27ª ubicación de largada , con un registro que promedió los 372,273 kilómetros por hora para las cuatro vueltas que dio en una primera ronda con la unidad del Juncos Hollinger Team al óvalo de 4.023 metros de cuerda. Sin embargo, no pudo sostener el ritmo en la segunda sesión de la jornada, ya que cuando recorría el tercer paso sufrió las consecuencias de una ráfaga de viento que lo hicieron rozar el muro en la primera curva. Esto dañó la suspensión trasera derecha y debió entrar a los boxes .

En declaraciones a las que accedió Infobae manifestó sus primeras sensaciones: “Hoy fue un día extremo para mí. Por un lado, no clasificamos como creo que estábamos para clasificar. Podríamos haber quedado mejor, teníamos un auto mejor para hacerlo. Por otro lado, estoy contento de haber salvado el auto cuando tocó el muro y se rompió”.

Más allá de este balance, se retiró conforme tras haber cumplido la principal meta de cara al evento del próximo domingo 28 de mayo: “Estamos clasificados a las 500 millas. Se cumplió el sueño. Ahora, a disfrutar y, al mismo momento, ya empezar a trabajar para la carrera, que será otra historia”. Lejos de mirar el costado negativo, el conductor de 33 años se quedó con el “lado positivo” del día: “Si bien el puesto no es el que me hubiese gustado, el auto está sano y estamos en una buena posición para intentar hacer una buena carrera. Son 3 horas de carrera. Es muy larga, donde todo puede pasar. A disfrutar de esto y ahora nos concentraremos para el fin de semana que viene”.

El director de Juncos Hollinger Team, Ricardo Juncos, también ofreció su mirada. “Estamos contentos. Metimos los dos autos en la carrera, que era el objetivo principal. Fue un tremendo trabajo de todo el equipo y estamos confiados para la carrera porque el auto va muy bien en tráfico. Vamos a seguir trabajando para cambiar los autos y poner la puesta a punto para la carrera. De a poquito, vamos mejorando paso a paso en esta categoría que es muy difícil y competitiva”, detalló sobre la presencia de Callum Ilott, el otro integrante del equipo, en la 28° colocación.

Por otro lado, destacó: “La esperanza era muy baja en el equipo y hoy están todos muy contentos. Estamos haciendo historia con Agustín Canapino. Nos quedó un sabor amargo porque ayer estábamos muy bien en el 13° lugar del promedio de la clasificación. Lamentablemente, con el cambio de clima y del viento no pudimos acertar la puesta a punto que teníamos que tener. No pudimos redondear el balance del auto. Cuando teníamos todo bien, no tuvimos más tiempo para volver a intentarlo”.

Canapino será uno de los 33 pilotos que tendrán la oportunidad de mostrarse en el óvalo y largará la semana entrante en la novena fila de salida, junto al británico Stefan Wilson y el estadounidense Devlin Defrancisco. Por otro lado, el sueco Félix Rosenqvist fue el más veloz, con un promedio de 376,501 kilómetros por hora, y será uno de los 12 candidatos a luchar por la pole position este domingo.

Entre los 11 restantes que buscarán el primer lugar, estarán nombres de la talla del mexicano Patricio O’Ward (Arrow McLaren), el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing), el norteamericano Alexander Rossi (Arrow McLaren), el japonés Takuma Sato (Chip Ganassi Racing) y el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing).

FUENTE: Infobae con información de Telam