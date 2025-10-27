¡Bombazo de más de 30 metros y golazo!: así fue el tanto de Insúa a Boca que puso arriba al 'Guapo'

Barracas Central sorprendió a todos en el arranque del partido ante Boca con un verdadero golazo de Rodrigo Insua, que clavó una bomba desde más de 30 metros para poner en ventaja al Guapo, que jugaba con diez hombres por la expulsión temprana de Iván Tapia.

La jugada nació de un rebote en la mitad de la cancha. El lateral izquierdo controló la pelota con el pecho, se acomodó ante la marca de William Alarcón y, sin dudarlo, sacó un derechazo tremendo que viajó directo al ángulo superior del arco defendido por Agustín Marchesín. El arquero de Boca apenas pudo seguir con la mirada la trayectoria del balón, que se coló por encima de su estirada en una acción que rápidamente se candidatea a uno de los mejores goles del campeonato.

El tanto llegó en un contexto adverso para el equipo de Rubén Darío Insua -padre del autor del gol-, que había quedado con un jugador menos a los 13 minutos del primer tiempo por la expulsión de su capitán, Iván Tapia. Sin embargo, el conjunto local no se achicó: mantuvo la intensidad, presionó en cada pelota dividida y encontró en el zapatazo de Insua la recompensa a su atrevimiento. El video del golazo: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1982891185346957324&partner=&hide_thread=false POR FAVOR, EL GOLAZO DE INSÚA A BOCA.QUÉ LOCURA. pic.twitter.com/ltCHEoAli6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 27, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







