lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para ver mil veces

¡Bombazo de más de 30 metros y golazo!: así fue el tanto de Insúa a Boca que puso arriba al 'Guapo'

El lateral izquierdo sacó un derechazo impresionante desde más de 30 metros y marcó un golazo para Barracas Central, que jugaba con diez por la expulsión de Iván Tapia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Barracas Central sorprendió a todos en el arranque del partido ante Boca con un verdadero golazo de Rodrigo Insua, que clavó una bomba desde más de 30 metros para poner en ventaja al Guapo, que jugaba con diez hombres por la expulsión temprana de Iván Tapia.

Lee además
boca pierde ante barracas central que juega con uno menos
Torneo Clausura

Boca pierde ante Barracas Central que juega con uno menos
el equipo de una gloria del ascenso hara paro hasta que le paguen los sueldos atrasados
Ex Verdinegro

El equipo de una gloria del ascenso hará paro hasta que le paguen los sueldos atrasados

La jugada nació de un rebote en la mitad de la cancha. El lateral izquierdo controló la pelota con el pecho, se acomodó ante la marca de William Alarcón y, sin dudarlo, sacó un derechazo tremendo que viajó directo al ángulo superior del arco defendido por Agustín Marchesín. El arquero de Boca apenas pudo seguir con la mirada la trayectoria del balón, que se coló por encima de su estirada en una acción que rápidamente se candidatea a uno de los mejores goles del campeonato.

El tanto llegó en un contexto adverso para el equipo de Rubén Darío Insua -padre del autor del gol-, que había quedado con un jugador menos a los 13 minutos del primer tiempo por la expulsión de su capitán, Iván Tapia. Sin embargo, el conjunto local no se achicó: mantuvo la intensidad, presionó en cada pelota dividida y encontró en el zapatazo de Insua la recompensa a su atrevimiento.

El video del golazo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1982891185346957324&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Un triunfo y dos podios sanjuaninos en el karting mendocino

Con el clásico cuyano a la vista, San Martín arrancó la semana más especial de todas

Atlético Tucumán echó a Lucas Pusineri tras el escándalo interno del plantel

San Juan se prepara para el MTB en el Valle de la Luna

Lucas Ceballos, el eterno puyutano: "Volví a sentir lo que sentía cuando tenía 8 años y soñaba con estar en esa cancha"

Continúa la Fecha 18 del Clausura: varios equipos se juegan la clasificación a los Play Off

Franco Colapinto tras quedar en la 16° posición: "Hice 50 vueltas arrastrándome"

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México: el ganador fue Lando Norris y es el nuevo líder de la F1

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca pierde ante barracas central que juega con uno menos
Torneo Clausura

Boca pierde ante Barracas Central que juega con uno menos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok
Video

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Te Puede Interesar

Arrancó una pavimentación que muchos sanjuaninos esperaron por años
Obra emblemática

Arrancó una pavimentación que muchos sanjuaninos esperaron por años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estafa millonaria con lotes: rechazan la libertad para la pareja de Denise Robles Bonade
Tribunales

Estafa millonaria con lotes: rechazan la libertad para la pareja de Denise Robles Bonade

Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos
El día después

Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos

Zunkets IFC: quiénes son los presuntos estafadores de la criptomoneda en San Juan
Los nombres

Zunkets IFC: quiénes son los presuntos estafadores de la criptomoneda en San Juan

Boca pierde ante Barracas Central que juega con uno menos
Torneo Clausura

Boca pierde ante Barracas Central que juega con uno menos