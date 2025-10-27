¡A lo Bocaaa!: en una ráfaga le dio vuelta el partido a Barracas, se metió en playoff y Copa Libertadores

Boca volvió a mostrar su ADN competitivo en el momento justo. En el duelo postergado por el fallecimiento de Miguel Russo , el equipo de Claudio Úbeda se impuso por 3-1 ante Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, y no solo consiguió tres puntos claves, sino que además se metió en zona de playoff y clasificación directa a la Copa Libertadores.

El partido arrancó cuesta arriba para el Xeneize. A los 14 minutos, Iván Tapia vio la roja directa, dejando con diez hombres al local. Sin embargo, el Guapo se puso en ventaja gracias a un golazo impresionante de Rodrigo Insua, que desde más de 30 metros sorprendió a Agustín Marchesín con un remate inatajable.

Pero Boca reaccionó con su clásico temple. En una ráfaga letal del segundo tiempo, Milton Giménez marcó por duplicado -a los 53 y 56 minutos- para dar vuelta el marcador, mostrando su olfato goleador y aprovechando cada espacio que dejó la defensa de Barracas. Luego, a los 66’, Miguel Merentiel cerró la historia con un toque preciso que selló el 3-1 definitivo.

El equipo de Úbeda mostró solidez, paciencia y una gran capacidad de respuesta, algo que había estado ausente en fechas anteriores. Con este triunfo, Boca quedó segundo en la tabla anual y en la Zona A del Torneo Clausura, consolidando su lugar entre los candidatos al título y asegurándose un boleto a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Barracas Central no pudo sostener la ventaja inicial ni sobreponerse a la expulsión de su capitán, aunque se retiró con la frente en alto tras un golazo que será recordado por la calidad de su ejecución.

