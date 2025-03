¡Bomba! Renuncia un integrante del cuerpo técnico de Scaloni

La selección argentina se prepara para los primeros duelos de la selección argentina de 2025 por las Eliminatorias sudamericanas: se probará el viernes 21 ante Uruguay, en el Centenario, y el martes 25 contra Brasil, en el Monumental. Sin embargo, en estos desafíos no contará con una pieza importante dentro del cuerpo técnico, que decidió tomar otros caminos y lo anunció mediante una emotiva carta en las redes sociales.

Se trata de Daniel Canuhe, quien trabajaba con Martín Tocalli entrenando a los arqueros. Aunque en la misiva, publicada en su cuenta de Instagram, no indica su nuevo destino, formará parte del CT de Guido Pizarro, flamante entrenador de Tigres de Monterrey (jugó el sábado y se retiró para asumir como orientador el domingo). Junto a él, viajarán a México Manuel Fernández y Maximiliano Velázquez como asistentes, además de Javier Bustos como preparador físico.

image.png

“Hoy toca partir”, escribió el ex Lanús, quien se inició trabajando con los arqueros en el Granate y luego se incorporó al staff de la Albiceleste. Así, disfrutó del bicampeonato de América, obtenido por La Scaloneta en Estados Unidos. “Nunca sabemos cuánto tiempo estaremos en un lugar, pero sí podemos elegir cómo recorrer el camino. Ha sido un período maravilloso e inolvidable, y me siento profundamente agradecido por haber formado parte de la Asociación del Fútbol Argentino”, prologó.

“Tomar la decisión de cerrar esta etapa no ha sido fácil, pero estoy convencido de que cada ciclo tiene su tiempo y su propósito. Me llevo aprendizajes, experiencias y el orgullo de haber cumplido un sueño. No puedo dejar de reconocer a quien hizo posible este logro. Gracias, Martín Tocalli, por tu confianza y apoyo. Dios fue, es y será SIEMPRE BUENO!!!”, concluyó.

Enseguida afloraron los mensajes de respaldo y agradecimiento en los comentarios del posteo. Uno de ellos fue el de Gerónimo Rulli. “¡Muchos éxitos, Caballo! Y gracias por todo”, rubricó, con un emoji de corazón.

Sin Canuhe, pero con las herramientas que pusieron a la Argentina en la cúspide del fútbol mundial, la Selección tendrá sus primeros compromisos de 2025. Para ello, el Gringo Scaloni confeccionó una prelista de 33 nombres, en la que incluyó a ocho futbolistas Sub 23. La decisión tiene que ver con su constante búsqueda de ampliar la base del plantel e inyectar gente nueva, y también obedece a una emergencia.

“Tenemos diez jugadores con una amarilla y se pueden perder el partido contra Brasil. También hay algunos lesionados y otros que bajaron un poco el nivel”, le había advertido a Infobae un colaborador cercano al coach. En efecto, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez están al límite de tarjetas amarillas. Un acrílico ante los charrúas los dejará afuera del choque ante Brasil.

Los campeones del mundo lideran las Eliminatorias con 25 puntos sobre 36, y en el segundo lugar está Uruguay, que reúne 20 unidades. Luego se ubican Ecuador y Colombia, con 19; Brasil, con 18; y Paraguay, con 17. Bolivia está séptima y en zona de Repechaje, con 13 puntos. Venezuela la persigue a un punto, mientras que Chile tiene nueve y Perú cierra las posiciones con siete unidades.

Luego de la doble fecha de clásicos, Argentina enfrentará a Chile (en Santiago) y a Colombia (de local) en junio, y a Venezuela (de local) y Ecuador (visitante) en septiembre.