sábado 3 de enero 2026

Puso primera

Boca regresó a los entrenamientos: modo pretemporada, las ausencias y los que quedaron afuera

El Xeneize, con Claudio Úbeda a la cabeza, puso primera este sábado en el Boca Predio. Un grupo numeroso de jugadores dijo presente para este nuevo año de certamen local y copa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El comienzo de la pretemporada volvió a dejar una postal conocida en Boca Predio. Mientras el plantel principal puso primera de cara al 2026, un grupo numeroso de futbolistas inició los trabajos lejos del foco principal. Una escena que se repite cada verano y que esta vez tuvo una lista especialmente extensa. Repasá quiénes son.

Claudio Úbeda seguirá al frente de la dirección técnica de Boca.
Fin de la novela

Hay 'Sifón' para rato: Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en el 2026
Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.
Mundo auriazul

Boca Juniors, a la caza de dos centrodelanteros en el mercado de pases

La decisión fue clara desde el primer día. Los más de 20 jugadores que regresaron al club tras finalizar sus préstamos no se entrenan con el grupo que encabeza Claudio Úbeda. En cambio, realizan tareas diferenciadas a la espera de una definición sobre su futuro inmediato.

Entre los nombres con mayor recorrido aparecen Juan Ramírez, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Bruno Valdez. Este último, incluso, se encuentra en negociaciones para rescindir su contrato, una salida que le permitiría a Boca liberar un cupo de extranjero en el plantel.

También quedaron al margen varios futbolistas surgidos del club que tuvieron rodaje en otros equipos. Jabes Saralegui (con chances de volver a Tigre), Marcelo Weigandt, Renzo Giampaoli y Oscar Salomón son algunos de los casos que, pese a haber sumado minutos en sus préstamos, no están en los planes actuales.

La nómina se amplía con una larga lista de juveniles y jugadores con pasado reciente en distintos clubes del fútbol argentino y del exterior. Gonzalo Maroni, Gabriel Aranda, Gonzalo Morales, Agustín Obando y Nacho Rodríguez, entre otros, trabajan en ese segundo grupo que espera una salida.

El panorama es claro y marca el pulso del mercado xeneize. Boca busca reducir el plantel, liberar contratos y abrir espacio para posibles refuerzos. Mientras tanto, en Ezeiza conviven dos pretemporadas bien distintas y un mensaje que no admite demasiadas interpretaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2007248040424579149&partner=&hide_thread=false
Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

Video: así fue el primer día del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavidez en el Dakar

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de Amadeo

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra

Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

Lisandro Sisterna pone primera en el Dakar 2026: la competencia, etapa por etapa

Un ciclista entrenó 'escoltado' por una guacamaya y el video explotó en redes

Miguel Borja se despidió de River con un frío mensaje y un gol de la ¿era Demichelis?

la tierna foto de julian alvarez y emilia ferrero para confirmar el nacimiento de amadeo
El heredero

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de Amadeo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Desde talleres de teatro hasta tango y folclore, estas son algunas de las opciones para pasar un enero entretenido en San Juan
Actividades de verano

Desde talleres de teatro hasta tango y folclore, estas son algunas de las opciones para pasar un enero entretenido en San Juan

Por Myriam Pérez
Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Foto: Diario El Zonda.
De archivo

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

San Juan, en el primer puesto de las provincias más calientes del país
¡Qué calorón!

San Juan, en el primer puesto de las provincias más calientes del país