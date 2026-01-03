Boca regresó a los entrenamientos: modo pretemporada, las ausencias y los que quedaron afuera

El comienzo de la pretemporada volvió a dejar una postal conocida en Boca Predio. Mientras el plantel principal puso primera de cara al 2026, un grupo numeroso de futbolistas inició los trabajos lejos del foco principal. Una escena que se repite cada verano y que esta vez tuvo una lista especialmente extensa. Repasá quiénes son.

La decisión fue clara desde el primer día. Los más de 20 jugadores que regresaron al club tras finalizar sus préstamos no se entrenan con el grupo que encabeza Claudio Úbeda. En cambio, realizan tareas diferenciadas a la espera de una definición sobre su futuro inmediato.

Entre los nombres con mayor recorrido aparecen Juan Ramírez, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Bruno Valdez. Este último, incluso, se encuentra en negociaciones para rescindir su contrato, una salida que le permitiría a Boca liberar un cupo de extranjero en el plantel.

También quedaron al margen varios futbolistas surgidos del club que tuvieron rodaje en otros equipos. Jabes Saralegui (con chances de volver a Tigre), Marcelo Weigandt, Renzo Giampaoli y Oscar Salomón son algunos de los casos que, pese a haber sumado minutos en sus préstamos, no están en los planes actuales.

La nómina se amplía con una larga lista de juveniles y jugadores con pasado reciente en distintos clubes del fútbol argentino y del exterior. Gonzalo Maroni, Gabriel Aranda, Gonzalo Morales, Agustín Obando y Nacho Rodríguez, entre otros, trabajan en ese segundo grupo que espera una salida.

El panorama es claro y marca el pulso del mercado xeneize. Boca busca reducir el plantel, liberar contratos y abrir espacio para posibles refuerzos. Mientras tanto, en Ezeiza conviven dos pretemporadas bien distintas y un mensaje que no admite demasiadas interpretaciones.