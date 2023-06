Boca: la lista de pibes que lleva Almirón para jugar ante Lanús

Boca recibirá a Lanús este sábado desde las 20 por la fecha 20 de la Liga Profesional con una gran cantidad de bajas por lesión, por lo que Jorge Almirón no solo deberá innovar en el once, sino que además tuvo que recurrir a varios juveniles para completar la delegación. En total son seis los pibes que están en la nómina, de los cuales cuatro aún no debutaron. Además, no aparecen Nicolás Figal ni Norberto Briasco.