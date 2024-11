Blooper y un goleador que no falla: ante el "Albo", Nazareno Fúnez alcanzó su 9no gol con San Martín

Este sábado fue el autor del gol de la victoria ante All Boys, en el primer choque de cuartos de final del Reducido. Un golazo que llegó en el segundo tiempo y después de un blooper del defensa del equipo rival. El delantero no perdonó y con caño incluido, puso el 1-0 final de la tarde.

San Martín (SJ) se adelantó en la serie ante All Boys por 1-0 con este tanto de Nazareno Fúnez.#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/fViBsdY9gO — TyC Sports (@TyCSports) November 9, 2024

"Sabía que en esta cancha ellos se iban a hacer fuerte, pero por suerte pudimos ganar la primera final. Yo era consciente que una me iba a quedar y si bien me quedaron más, no pude convertir en las otras. Yo visualizaba que iba a tener chances, pero no esperaba que el defensor se confunda. Ahora toca disfrutar esta victoria, disfrutar que se hizo lo que se planteó en la semana. Ahora vamos a trabajar para darlo de todo en San Juan, ellos están obligados a buscar el partido. Yo, enfocado en lograr el objetivo", expresó el goleador una vez finalizado el duelo.

Con el tanto frente al Albo, Fúnez suma 9 con la camiseta verdinegra. Pero en la tabla general aparece en cuarto lugar, con 13 tantos, por los 4 que anotó con Atlético Rafaela en la primera mitad del campeonato.