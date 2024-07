Bicampeones: ¿cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires y qué festejo habrá?

Luego de una larga noche a puro festejo por el bicampeonato de la Copa América, la Selección Argentina ya se despidió, desde este lunes por la mañana, de Estados Unidos para emprender su regreso a Buenos Aires con una nueva copa bajo el brazo. Aunque no todo el plantel se subió al avión, un chárter rentado por la AFA, para seguir celebrando ya en Argentina.

Igualmente, son varios los que no regresarán al país. Es que Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Dibu Martínez y Nicolás Otamendi, entre otros, tienen planes diferentes. El caso de Leo es particular debido que vive junto a su familia en Miami, por lo que directamente volverá a su hogar para festejar con su familia. Además, se quedará para allí para hacerse una batería de estudios en el tobillo derecho que se lastimó en la final. En principio, las primeras señales no son positivas.

LOS CAMPEONES DE AMÉRICA DEJAN MIAMI

Luego de la conquista, la Selección Argentina se prepara para volver a Buenos Aires.



— TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2024

Por otro lado, Álvarez y Otamendi, junto a Gerónimo Rulli, emprenderá viaje rumbo a Europa para sumarse al plantel de la Selección Argentina Sub 23 que disputará de los Juegos Olímpicos de París 2024. Javier Mascherano, el entrenador, los espera para sumarlos a la delegación.

Los bicampeones de América que se subieron al vuelo chárter con destino al Aeropuerto de Ezeiza, en tanto, tendrán el gusto de seguir celebrando el título continental en una cena privada, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino para esta noche, en el Predio Lionel Messi. Entre los que dirán presente se encuentran Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Nahuel Molina y el cuerpo técnico en su plenitud.

El vuelo en que regresan los reyes de América pertenece a Aerolíneas Argentinas y el avión está ploteado para la ocasión con el mensaje "Llevamos campeones" en sus laterales.

Llevamos Campeones -> Llevamos Bicampeones
— Vuelos y Spotters (@SpottersArg) July 15, 2024

FUENTE: Clarín