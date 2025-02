Belén Correa, la sanjuanina que le pone voz al Hilario Sánchez

La sanjuanina tenía sueños desde niña en este ambiente de los medios de comunicación y fue creando su camino. Cuando salió de la secundaria se metió en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo Néstor Antonio Gahona, se egresó y de hecho, fue la primera mujer que se recibió.

"En San Martín siempre hice vestuario porque había una nena del otro lado. Cuando empecé en este mundo no había mujeres, era como un bicho raro en ese mundo deportivo de 2004", recordó Belén Correa, que hoy cumple un papel fundamental dentro del estadio verdinegro.

image.png

"Esto no me lo esperaba. Me llamaron del club y me dijeron de empezar a hacer la voz del estadio. Con el paso de las fechas tengo el desafío de ir encontrarle mi impronta y estilo. Fui conociendo a los jugadores, los apodos hasta poder ponerle mi etiqueta".

"Esta iniciativa me pareció muy buena y más aún con la idea de que sea una mujer. Eso lo hace diferente a todo y así como me puse la bandera hace 20 años hoy lo hago de nuevo"

Celebro y me encanta que ahora haya muchas mujeres dentro del periodismo deportivo. Celebro que se les de el lugar que corresponde. Muchas veces me tocó ser parte de la generación que estando en una cancha me hayan gritado que vaya a lavar los platos; eso ya no pasa

Mirá el video con Belén Correa, la voz femenina del Hilario Sánchez: