'Balde de agua fría, un fútbol moderno y un recuerdo más allá de los colores': qué dicen los periodistas sanjuaninos

►Gisel Moreno - Radio Colón

"En River debe ser un balde de agua fría. Me tocó estar con hinchas de River mientras hacíamos la cobertura por el Canciller Cafiero y las caras eran de velorio, mal. El fútbol pierde sin dudas UN SEÑOR, compartas o no los colores, es una mezcla de los DT de jerarquía y jóvenes. De esos que te gustaría tener en tu club. Es muy respetado y una pena que no pueda seguir haciendo historia en la institución. En el club deja mucho. Para todos, para los directivos, los pibes de las inferiores. No cualquiera va y se sienta a ver un entrenamiento de Reserva o de los más chicos. Dejó marcado el camino por el que hay que ir sin dudas. Al estar tan ligado al club, hay muchos que de ahora en más van a intentar hacer y dejar el corazón como él lo hizo. El hincha de Boca lo va a recordar siempre. Por todo, más allá de la final en Madrid. Es la gran pesadilla de los Xeneizes. No hay conversación de fútbol en un hincha de Boca, sin que lo nombren al 'Muñeco'. El tema por el que se fue debe, debe haber un motivo muy particular. No es fácil decir hasta acá llegué después de 8 años. Tal vez no es buena la relación con la Comisión Directiva, no sabemos. Pero hay ciclos que en algún momento hay que cerrarlos, aunque cueste y duela".

►Maximiliano Castro - Radio Estación Claridad

"Para los hinchas de River es más duro la salida de Gallardo que perder la final de la Libertadores con Flamengo. Hoy a los hinchas de River se les fue uno de los técnicos más ganadores de su historia, los riverplatenses pagaban para ver al equipo de Gallardo y el fútbol argentino pierde el mejor estratega que la nueva generación o de los últimos 10 años pudo ver. El legado es ver a un DT que priorizó jugar bien al fútbol y jugar bonito. Era ver al River de Gallardo más allá del resultado, era ver un equipo que siempre tenía su premisa de tener volumen, generación de juego y ser realmente protagonista. A esto seguro que la gente de Boca también lo festeja como los hinchas de River festejaron la salida de Bianchi, es parte del fútbol y de los dos equipos más importantes del continente. Los equipos que enfrentaban a River no solo jugaban frente a 11 futbolistas, jugaban frente a un DT muy inteligente. En el último tiempo creo que le costó asumir las derrotas, supo gozar de las victorias pero de las derrotas le costó este último tiempo jugar".

►Federico Funes - Zonda Diario

"Es algo que iba a pasar en algún momento, todos sabíamos que iba a llegar este día, y por lo que los hinchas de River venían sufriendo a cuenta. Ahora que sucedió, el golpe al corazón de los Millonarios es grande por todo lo que le dio al club. Los hinchas del fútbol en general nos vamos a tener que acostumbrar a ver a otro DT en el banco Millonario. No es común que un ciclo dure tanto tiempo, más de 8 años. Ahora, el que llegue tendrá una mochila pesada, las comparaciones serán inevitables. Gallardo deja un legado importante. El 'Muñeco' les deja bien marcado el rumbo. Desde lo deportivo con todo lo que ganó, pero también desde lo institucional, con la seriedad que lo hizo, los jugadores que potenció y sacó de la cantera. Boca por dentro deben sentir un alivio. Pasaron 7 técnicos de Boca mientras Gallardo fue el DT de River. Eso es un dato que refleja la realidad, más la final de Madrid que perdurará por los siglos de los siglos"

►Lolo Palacios - Radio La Voz y Stylo Deportivo

"El fútbol argentino y River pierden al mejor entrenador de los últimos años (más allá de los resultados que son la consecuencia) por la idea y la propuesta que impuso. De legado, dejó una propuesta de un fútbol moderno, de ataque y defensa, tenencia de balón, dinámico, de precisión de respeto por el balón. No creo que el hincha de Boca festeje, porque más allá del éxito de Gallardo a Boca le va bien también en los últimos tiempos. No creo que la decisión de dejar River se deba a errores, si no más bien a la inteligencia de saber entender cuando se cumplen los ciclos".

►Guadalupe González - Tveo - Súpercanal o Metro Sport

"Creo que fue una noticia que impactó a todo el mundo River y del futbol también. Era algo que se podía dar pero no sé esperaba en estos momentos. Dejó un legado importante en lo deportivo e institucional en el club y quedó en la historia grande del fútbol argentino. Seguro algunos pocos hinchas de Boca lo festejan, pero el pueblo Xeneize tiene la cabeza en el Campeonato. Creo que haber sido irregular durante el año, invertir tanto en refuerzos y quedar afuera de las Copas fueron algunos motivos que lo llevo a esta decisión".

►Pablo Karki / Radio La Voz

"Sin dudas que la Liga Argentina perderá un poco de prestigio tras la salida de un técnico tan ganador como Gallardo, que puso a River nuevamente en el plano internacional. El legado que deja el 'Muñeco' es su estilo de juego, su perseverancia de ir a buscar siempre los partidos y sobre todo, el no casarse con nadie por más nombre que tenga. Yo soy hincha de Boca y no lo celebro, porque por más que River nos haya ganado una final de Libertadores, en los últimos años Boca no sólo que le ganó la mayoría de los clásicos, si no que en un par de oportunidades le quitó la posibilidad de ser campeón. Hubiera preferido que siga. En el último tiempo se empezó a sentir un desgaste personal creo, hubo situaciones que el 'Muñeco' de la primera parte en River hubiera manejado de otra forma y, además me parece que ya su mensaje no le llegaba tan claro a sus dirigidos".

►Víctor Meglioli / Radio Sports

"La relación River y Gallardo tiene 'un párate' en el momento justo. Gallardo es el DT más ganador en la historia de River y más ganador de los últimos 10 años en la Argentina, por lo que obviamente se va a notar y mucho su referente juego y ausencia. No hay nada mejor que el que te enseñe, guíe o defienda, sea uno de la casa, de las entrañas, uno que siente la camiseta. Él fue y es el referente del juego y equipo del que más de muchos se inspiraron, admiraron y respetaron, era el equipo a vencer por todos. No creo que se haya ido por errores, si creo que la relación, River y Gallardo tiene 'un párate' en el momento justo. En todo ámbito de la vida, todo ciclo se termina, todo tiene final, nada es eterno. River y Gallardo no es la excepción. No es malo tomar un tiempo y cambiar de aire, creo que tarde o temprano 'El Muñeco' terminará siendo el DT de la Selección y también volverá a su casa que es River".

►Angel Ligorria / Diario Huarpe

"Claramente en el hincha de River impacta como un golpe duro, algunos lo ponían a la altura del 'descenso', una mirada totalmente exagerada. Más allá de que la posibilidad de que no siguiera estaba dando vueltas en el aire, creo que ni el más pesimista imaginaba este escenario. Francescoli y los dirigentes del club deberán analizar muy profundamente que River es el que quieren para el futuro. Respecto al fútbol argentino, sin dudas se va un tipo que exigía una alta competencia y ponía la vara en alto. Esperemos que no se empareje para abajo, algo que lamentablemente ya pasa por la cantidad de equipos en la Liga Profesional. Marcó una huella importante para el hincha de River. Con su mentalidad y lo gran estratega que fue en su ciclo, le devolvió al hincha millonario un sentido de pertenencia que recuperó las ganas de volver a llenar la cancha. Creo que deja una gran huella porque llego a torcer un poco la historia con Boca, alcanzado la Copa Libertadores en aquella final recordada. El hincha de Boca festeja que Juan Román Riquelme haya vuelto al club para poner las cosas en orden como lo demanda la historia de un club popular que fue utilizado para otros fines durante las presidencias de Macri y Angelici. Sin caer en el lado “termo” o más fanático. El hincha de River y Gallardo debe estar muy agradecido con el ciclo Angelici, porque desde que la dirigencia actual llegó al poder del club Xeneize, los clásicos y campeonatos locales volvieron a irse para el lado de la Boca, salvo en un clásico en el Monumental donde rápidamente Rojo fue expulsado el año pasado, donde después River logró el torneo, aprovechando el gran momento de Julián Alvarez. Quizás debió irse ganador cuando ganó el torneo local a fines del año pasado. Ahí debería haberse ido junto con D’Onofrio. En el último mercado de pases River gastó mucha plata en refuerzos que no le rindieron a Gallardo y tengo entendido que en las inferiores no hay 'salvadores' que puedan amoldarse a su idea. Este año fue muy desgastante porque perdió todos los objetivos que se había trazado, pero afortunadamente para River y para el futbol argentino, consiguió la clasificación a la próxima Copa Libertadores".

►Federico Oliva - Radio Estación Claridad

"El fútbol argentino y River vuelven a bajar la cotización, pierde a un técnico estratega tanto de lo deportivo cómo anímico. Sólo dos DT en estos últimos 30 años lograron que sea más observado quién está en el banco que en el campo de juego, Bianchi y Gallardo. Imposible no decir que la salida del técnico más ganador de la historia de Boca o River no impacte en el fútbol nacional y sudamericano. Más en este contexto del país, económico y dónde la pelota no pasa su mejor nivel. Una cosa es clara, marcó un antes y después en este fútbol moderno. Sin ninguna duda el 'Muñeco' dejará el legado más grande que cualquier otro DT de la institución, fue volver definitivamente a River en un equipo copero. Que siempre fueron bien recibidos los títulos locales, pero siempre quedó pendiente lo internacional. A raíz del trabajo de Gallardo logró transformar a ese equipo que siempre se quedaba en las puertas y a quién muchos ya no ponían siquiera cómo candidato a ser no sólo campeón, en el mayor logro de salir campeón varias veces, sino también ser uno temido y ponerle siempre una ficha. No hay nada como ser reconocido mundialmente, y el Millonario de la mano de Gallardo lo logró nuevamente. Si este anuncio llegaba antes de la pandemia sin lugar a dudas era un alivio (para Boca) y alegría enorme en la vereda de enfrente, cambió posterior a eso estos últimos dos años. No diría que es un festejo, pero si denota cierta satisfacción ver la salida de su último gran verdugo y la tristeza en los de Núñez. Si en algo estoy seguro es que no querrán ver otro Gallardo o al mismo por mucho tiempo más. Difícil saber el motivo exacto de tomar esta decisión. Los resultados son un buen porcentaje de la salida, un poco el desgaste, no es fácil permanecer 8 años en una labor que conlleva tanto tiempo sumado a grandes responsabilidades, y la más contundente en mi opinión creo es ver la dificultad de agarrarle la mano al equipo, pesando la cantidad de dinero que se gastó y no acercarse siquiera a los objetivos, entre ellos los partidos perdidos frente a Boca".