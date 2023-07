Atún, la muralla de Desamparados: del palo del vóley a ser la arquera estrella

image.png

"Hace dos años jugué mi última Liga Nacional de Vóley (en el equipo CEF Nº 5 de La Rioja), luego lo hice en el campeonato local y después decidí no hacerlo mas. Me tomé un tiempo del deporte que amo con todo mi corazón y que me acompañó durante toda mi vida. Pasar del vóley al fútbol fue un salto grande, porque es dejar algo que hiciste toda una vida. Fue un desafío nuevo", relató a Tiempo de San Juan la arquera capitalina.