Atlético Tucumán echó a Lucas Pusineri tras el escándalo interno del plantel

El clima en Atlético Tucumán está que arde. En medio de una profunda crisis deportiva e institucional, la dirigencia decidió rescindir el contrato de Lucas Pusineri, que dejó de ser el entrenador del Decano tras varios días de idas y vueltas. En su lugar, Hugo Colace, actual técnico de la Reserva, asumirá como interino hasta el final del Torneo Clausura.

El final de la era Pusineri se venía gestando desde hacía semanas. El pasado miércoles 22 de octubre, el DT había sido despedido, aunque un día después fue ratificado en el cargo luego de intensas reuniones entre directivos y miembros de la Secretaría Técnica. Sin embargo, este domingo, tras nuevos encuentros y sin lograr calmar el caos interno, las partes acordaron la rescisión del contrato con el entrenador.

Pusineri, que en su segundo ciclo al frente del equipo dirigió 28 partidos (10 victorias, 4 empates y 14 derrotas, con una efectividad del 40%), consideraba que todavía estaba dentro de los objetivos previstos. No obstante, la falta de regularidad en el torneo, sumada a las marcadas diferencias entre el plantel y la dirigencia, terminó por sellar su salida.

El elegido para apagar el incendio es Hugo Colace, quien llegó a fines de 2024 para hacerse cargo de la Reserva. En esa categoría dirigió 31 partidos, con 11 triunfos, 10 empates y 10 caídas. Todo indica que el ex mediocampista será interino hasta la finalización del Clausura, aunque no encabezará la delegación que viajará a Buenos Aires para enfrentar a Lanús por la fecha 16 del Torneo Proyección.

El Decano atraviesa una crisis institucional sin precedentes. El pasado miércoles, el plantel lanzó un comunicado durísimo contra la dirigencia, en el que dejó en claro su malestar:

"Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia. Nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución", expresaron los jugadores.

A ese conflicto se sumó el enojo de la gente. En la derrota frente a San Lorenzo, los hinchas descargaron su bronca con cánticos e insultos, e incluso arrojaron billetes al campo de juego. El clima terminó de estallar cuando Leandro “Loco” Díaz respondió a los insultos invitando a pelear a un plateísta.

El momento del año. El Loco Díaz se quería agarrar a trompadas con un plateista de Atlético Tucumán y estuvieron a nada de abrirle la reja PARA QUE LO HAGA!!pic.twitter.com/5YLiyEwwLU — Luciano García (@garcialuciano27) October 21, 2025

En ese contexto, con desprolijidades y un ambiente cada vez más tenso, Lucas Pusineri fue despedido dos veces en menos de una semana. Su segundo ciclo en el club llegó a su fin entre rumores, conflictos y un equipo que no encuentra rumbo.

Ahora, Colace tendrá la difícil misión de reordenar al Decano y sacar adelante un grupo golpeado, mientras la dirigencia define los pasos a seguir para 2026. El próximo desafío será ante Independiente, el sábado 1° de noviembre, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura.