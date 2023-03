Argentina se perfila como sede del Mundial Sub 20 y San Juan, ¿podría prestar el Bicentenario?

Y... no hay que descartar al Bicentenario de Pocito . Es que según lo que buscan, tiene que ser 'neutrales', que nadie haga de local ahí y San Juan es un fuerte candidato, ya que San Martín (Primera Nacional) y Peñarol (Federal A) lo hacen en su cancha. Por lo tanto, puede entrar en la lista de los posibles. Pero... ¿Cuáles son las claves para que el Mundial Sub 20 se haga en Argentina?

La FIFA confirmó hoy que Indonesia no será sede del Mundial Sub 20 que tenía fecha de inicio para el 20 de mayo. A menos de dos meses del debut, reina la incertidumbre con respecto a dónde se llevará a cabo el Mundial juvenil pero hay dos certezas: en primer lugar, la FIFA pretende respetar las fechas programadas ; y segundo es que la Argentina -que no logró clasificarse a la competencia- se propuso como candidata a organizar el certamen .

¿Qué debe pasar para que el Mundial llegue a nuestro país?

La Asociación del Fútbol Argentino ya hizo saber a la FIFA que está dispuesta a transformarse en sede de emergencia y tiene un guiño a su favor: en las próximas horas habrá reunión del Consejo de la Conmebol y se espera que Gianni Infantino esté presente en las oficinas de Paraguay. Allí podría haber un cara a cara entre Claudio Tapia y el presidente de la FIFA para intentar convencerlo de que Argentina puede ser la solución para este problema que necesita urgente resolución.

En caso de que la FIFA le otorgase a la Argentina la organización del certamen, eso implicaría en primer lugar no solo que el Mundial se realizará en nuestro país sino que la Selección Argentina Sub 20 disputará el campeonato como país organizador, ganándose así la plaza que no pudo conseguir en el Sudamericano Sub 20. Y eso obligaría a la AFA a otra rápida resolución: el cargo de director técnico.

Javier Mascherano había presentado la renuncia indeclinable a su puesto luego de la eliminación en primera ronda del Sudamericano

Por último, la cuestión de las sedes. Sobran en Argentina los estadios aptos para recibir un Mundial Sub 20, pero resulta que en competencias de este tipo, las sedes de un Mundial -juvenil en este caso- no pueden ser utilizadas para otros partidos mientras dure la competencia. Entonces todos los estadios donde semana a semana se disputan partidos de la Liga Profesional o ahora que arrancan la Libertadores y Sudamericana, no podrían ser tenidos en cuenta.

En este contexto, habría que pensar en estadios más "neutrales" que no afecten a los clubes que habitualmente los usan. En la lista que por ahora se maneja no aparece el Estadio San Juan del Bicentenario, pero sí entra en los que son 'neutrales' y nadie ocupa, salvando eventos importantes.

Los que sí están (y pueden aparecer más) son: Madre de Ciudades de Santiago del Estero (con Central Córdoba, Güemes y Mitre jugando en sus estadios por algunas semanas), el Único de La Plata, el del Parque La Pedrera en San Luis o San Nicolás, canchas donde suelen jugarse encuentros de Copa Argentina.

En Indonesia sólo habían seis estadios elegidos para distribuir a los seis grupos

El comunicado completo de la FIFA con el que retira a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub20

"Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™ debido a las circunstancias actuales. El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento. Más adelante se determinarán las posibles sanciones para la PSSI.

La FIFA desea recalcar que, a pesar de la decisión adoptada, sigue comprometida con ayudar a la PSSI, en colaboración estrecha con el Gobierno del presidente Widodo, a llevar a cabo el proceso de transformación del fútbol nacional tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022. Los miembros de los distintos equipos de la FIFA permanecerán en Indonesia los próximos meses y asistirán en lo necesario a la PSSI bajo la dirección del presidente Thohir.

Próximamente se acordará la fecha de una nueva reunión entre el presidente de la FIFA y el de la PSSI"