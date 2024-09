Argentina demostró jerarquía ante los ucranianos y arrancó con el pie derecho el Mundial de Futsal

Argentina se impuso 7-1 ante Ucrania este domingo, en el estadio Humo Arena de Taskent, en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial de Futsal 2024 . La selección nacional tuvo su estreno en el torneo con una contundente goleada que lo ilusiona para repetir el titulo logrado en el 2016. Sin embargo, todavía para eso primero deberá avanzar en el grupo que también comparte con Afganistán y Angola.

Pese al abultado resultado, partido no comenzó de la mejor manera para el seleccionado argentino. A los 17' de la primera parte, Petro Shoturma definió por encima de Matías Sarmiento y puso el 1-0 para el combinado europeo. No obstante, Argentina pudo recuperarse gracias a que su rival le cometió seis faltas y Kevin Arrieta logró igualar el partido desde los 10 metros. No conformes con esto, tras una buena jugada colectiva, Alan Brandi puso de taco el 2-1 tan solo 20 segundos después de que el elenco nacional haya igualado el marcador.

Luego de esa ráfaga goleadora, todo fue para Argentina. A los 30 segundos de haber comenzado la segunda parte, con una gran jugada del capitán Pablo Taborda de por medio, Matías Rosa estampó el 3-1. Diez minutos más tarde, y con el arquero Oleksandr Sukhov adelantado, Cristian Borruto aprovechó un error de este para marcar el cuarto. El quinto, de Arrieta, llegó tras una gran triangulación desde un lateral rápido, mientras que el sexto y el séptimo, de Lucas Bolo y Borruto respectivamente, llegaron de la mano de errores defensivos de Ucrania con arquero-jugador.

Este resultado dejó bien parada a Argentina, que se colocó primero en el Grupo C por delante de Afganistán, que superó a Ángola. El próximo encuentro será ante el seleccionado asiático el próximo miércoles y, quien gane el partido, se quedará momentáneamente con la cima.