Arde Desamparados: exigen elecciones urgentes y hay dos candidatos fuertes para tomar el mandato del club

Clima caliente en Puyuta . A casi 24 horas del descenso, Desamparados está en llamas. Es que si bien en una temporada le pasó de todo, el cuento se terminó de cerrar con haber perdido la categoría. La zona roja siempre fue su sombra, Fuentes armó un equipo que dejó a la deriva, trajeron un DT de nombre pero que no tenía experiencia en la categoría y a poco de un mes pegó el portazo y se fue de San Juan. Sumarle el no contar con el Serpentario, la ausencia de Juan Valiente y el malestar de los hinchas que no pueden verlo ni en figurita. Con un barrios Patricias Sanjuaninas prendido fuego, exigen elecciones urgentes y hay dos candidatos fuertes para tomar el sillón grande del club.

Ovando le contó a Tiempo de San Juan que durante la mañana de este lunes presentaron una nota a Personería Jurídica para que se meta mano en el asunto y se acorten las prórrogas: "Presenté una nota adjuntando el pedido que le hicimos al presidente por la sede del club, no solo yo, si no los 80 socios, para llamar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria al no tener respuesta del pedido formal que le hicimos al club que y que ya venció el 5 de octubre". Asimismo, el socio afirmó: "Decidí hacerle la presentación por Personería Jurídica, donde le solicito al director que no se le extienda más los permisos de prorroga tanto al presidente como al secretario del club o a cualquier miembro de la Comisión hasta tanto no resuelvan el tema de nuestra nota de contestación que fue presentada el 15 de septiembre".

image.png

"El descenso del equipo sabíamos que podía suceder, nosotros fuimos muy cautos en no exigirle al presidente la contestación inmediata. Todos esperábamos el resultado deportiva, que ahora la institución no juega nada a nivel de campeonatos nacionales, hicimos la presentación para ir a la parte institucional, es decir la normalización del club a través de las nuevas autoridades", cerró Gustavo Ovando, el socio Puyutano 4008.

NOta.jpg Parte de la nota que presentó Ovando a Personería Jurídica

Por su parte, el otro nombre que aparece y toma fuerza dentro del mundo de Desamparados es Augusto Pérez, socio 376. Hace más de un mes, su perfil surgió entre los fanáticos, como el posible sucesor de Juan Valiente mientras se exigía que se apurar la Asamblea para elegir presidente. Sin embargo, el 1° de septiembre, Tiempo de San Juan, conversó con 'Tato', quien en ese momento aseguró sus intenciones de poder llegar al frente en algún momento, pero por el momento no lo imaginaba: "Esta movida me ha sorprendido. También me honra, porque que el mundo Desamparados confíe en mí, en mi nombre, es algo valioso. Me han llamado hinchas, jugadores, exjugadores. Pero lanzarme oficialmente no ha sucedido ni va a suceder. En todo caso tendría que tener una comisión armada, algo visto, y ahora no lo tengo".

A más de un mes de ese momento y consumado el descenso de Desamparados al Regional Amateur, el hincha y socio del Víbora, señaló: "No solo es un honor, si no que es una responsabilidad inmensa tener que hacerlo, y en la situación en la que estamos considero que no hay margen de error, eso lo hace más complicado. Yo opté por un silencio respetuoso. Como siempre digo, por ahí, los mandatos que otorga Personería Jurídica no son los mismos tiempos que manejan los clubes y considero que los ciclos de los mandatos terminan cuando terminan los campeonatos. Guardé respetuosos silencio hasta el último partido del campeonato y ahí salí.

image.png

"Hoy les digo 'sí', con absoluto convencimiento ACEPTO el desafío de encabezar la lista que cambie para siempre el rumbo, modifique los parámetros y la estructura de funcionamiento de nuestro amado club. Pecaría de inocencia quien piense la gente me propuso porque puedo tener soluciones mágicas para los problemas del club. No las tengo y de hecho no las hay... Desamparados fue y será grande solo por su gente y nuestro gran desafío será demostrarlo", expresó Pérez en sus redes sociales.