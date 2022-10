Descendió Desamparados: el empate de Huracán Las Heras lo sentenció

Casi por arte de magia o como si el destino así lo quisiera, fue el mismo Neira que tomó el protagonismo en un córnet. El jugador buscó la pelota y de un cabezazo -apesar de haber rozado en el contrario- puso el primero de la tarde y el que hizo ilusionar a todo el barrio Puyutano.

Era poco el trabajo que hacía Juventud Unida y eso le facilitó las cosas al local, que hizo excelente los deberes en Pocito. A un minuto de completarse la primera mitad, el juez convalidó un penal para los de Dillon y eso seguí alimentando las esperanzas. Bruno Rodríguez acomodó y con un remate muy anunciado, el arquero se hacía de la pelota. Final del primer tiempo 1-0, mientras que en la otra final por la permanencia, Huracán y Ciudad Bolívar no se sacaban ventajas. Este panorama era poco alentador para los hinchas, ya que el Globo tenia que perder, pero aún le quedan minutos de ilusión.

Ya en el complemento y con los hinchas nerviosos por el resultado que no se daba en la otra cancha, siguieron firmes en coseguir esa mínima esperanza. En Pocito ya eran 2 goles con el otro del canterano Encina. La gente festejaba no solo el triunfo, si no que el equipo mostró mejoría. El equipo era aplaudido pero los altavoces y las radio no se acoplaban a ese momento. Huracán marcó y al minuto y de penal, Bolívar anotó la paridad. Explotaba el barrio Patricias Sanjuaninas pero solo restaba un puñado de minutos.

El aliento hasta el final de los hinchas puyutanos

Final al sueño por la permanencia. Desamparados ganó, pero no le alcanzó. Huracán lo sentenció y lo mandó al descenso con su resultado.

"Nos mandaron al descenso, eso siento", dijo Dillon, quebrado, tras el partido

Tristeza sanjuanina en el descenso de Sportivo Desamparados

Juan Valiente esperó a los jugadores en el túnel

Live Blog Post Final en Pocito: Desamparados ganó 2-0 y perdió la categoría. Con el empate 1-1 de Huracán, no le alcanzó image.png

Live Blog Post Cuando se cumplan 45 minutos, van tres más

Live Blog Post Final en el otro partido: Huracán empató 1-1 y con este resultado Desamparados pierde la categoría

Live Blog Post Todo el banco de suplentes escuchando el partido de Huracán image.png

Live Blog Post GOOOOOL DE DESAMPARADOS: Encina en casi 30 minutos pone el segundo en Pocito image.png

Live Blog Post Partido empatado en la otra final, mientras en Puyuta las cosas sigue 1-0 para el local

Live Blog Post Buenas noticias para Desamparados. Hay penal y gol para Ciudad Bolívar

Live Blog Post Hay Gol de Huracán que gana 1-0 en 30 minutos

Live Blog Post Dos cambios en la visita: se retira Garro y Vera por Rodríguez y Garro

Live Blog Post Roberto Martín, el primer amonestado en Puyuta

Live Blog Post Puñet por Dilelio, el otro cambio en Desamparados

Live Blog Post Se va aplaudido y con lágrimas el jugador Dilelio, otra lesión y malas noticias para el local

Live Blog Post Arrancó la segunda parte en Pocito: le gana Desamparados 1-0 a Juventud Unida

Live Blog Post Resultado parcial: Desamparados gana pero Huracán está empatando, con este panorama, al Víbora no le alcanza. Sportivo sueña con los minutos que quedan

Live Blog Post Final en el Bicentenario: Desamparados se ilusiona y le gana 1-0 a Juventud Unida de San Luis image.png

Live Blog Post Muy anunciado el remate de Bruno. Acomodó en los doce pasos y el arquero puntano tapó lo que hubiese sido el segundo

Live Blog Post Penal para Desamparados: lo cruzan a Dilelio y el juez convalida penal

Live Blog Post Cuando se cumplan los 45 minutos, se jugará uno más

Live Blog Post Final en el otro partido: Huracán y Ciudad Bolívar igualan sin goles

Live Blog Post Se salvó Juventud. Llegó Desamparados con una buena contra que definió sin fuerzas Garrido

Live Blog Post Primer amonestado corresponde a la visita, Baroni

Live Blog Post 34': remate a colocar de Brandan que presiona bien arriba y busca el segundo

Live Blog Post Nuevamente otro tiro de esquina para el local que sigue empujando

Live Blog Post 22' GOOOLLL DE DESAMPARADOS: pelota que venía del córner. Apareció Neira, el recién ingresado para meter la cabeza y poner el primero

Live Blog Post Primer cambio en Desamparados. Lágrimas en los ojos para Pfund que no puede seguir por lesión. Ingresó Neira

Live Blog Post Tiro libre peligroso corresponde a Juventud: el primero del partida va Balmaceda

Live Blog Post Parece que no va más. Pfund se tira al piso y por las dudas se prepara Neira

Live Blog Post Pfund quedó muy adolorido de la última jugada. No se lo ve bien

Live Blog Post En 8 minutos Pfund se tiró de cabeza a cortar una pelota en la que se iba solo el rival puntano

Live Blog Post Primer remate de media tijera corresponde para la visita, la primera clara para la visita

Live Blog Post Arrancó la ilusión de Desamparados

Live Blog Post Minuto de silencio en el Estadio San Juan de Bicentenario

Live Blog Post Titulares y suplentes de Desamparados image.png

Live Blog Post Arco Sur para Jairo Díaz

Live Blog Post "Salgamos a jugar una final", la arenga del capitán Víbora en el vestuario. El local ya está dentro del campo

Live Blog Post El juez principal de apellido Ceballos es el árbitro que dirige actualmente los partidos de la Primera Nacional

Live Blog Post Desamparados hace demorar su salida con la arenga en túnel