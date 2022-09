De la popular ¿al sillón grande?: quién es Tato, el elegido de los hinchas puyutanos

"Francamente esta movida me ha sorprendido. También me honra, porque que el mundo Desamparados confíe en mí, en mi nombre, es algo valioso. Me han llamado hinchas, jugadores, exjugadores. Pero lanzarme oficialmente no ha sucedido ni va a suceder. En todo caso tendría que tener una comisión armada, algo visto, y ahora no lo tengo. Sí hay mucha gente de valor que se me atraviesa por la cabeza", expresó de antemano el protagonista.

Pérez Garro admitió sus ganas de dirigir los destinos de Sportivo, pero insistió una y otra vez que hoy la situación deportiva e institucional que atraviesa el club no es la mejor. Además, señaló que como segunda "traba" su posición económica. " Afectivamente Desamparados es muy importante, es un bien de familia. Y largarse de arrebatado, es poco respetuoso para el club. Yo no soy una persona acaudalada y lo que siempre ha necesitado el club es alguien que ponga plata. Y yo no la tengo y menos en esta situación", remarcó.

Pero se mostró abierto a propuestas. Tato, como lo conocen en Puyuta, señaló que el club se puede levantar con el apoyo de una comisión amplia y no con 12 dirigentes. "El hincha, que habla con el corazón, siempre va a querer un cambio para bien. Y hay que organizarse para que los cambios sean para bien, para que haya un cambio de paradigma y participación amplia, que no dependamos de uno que venga a poner el dinero. Hay que buscar una propuesta superadora y no creo en eso de ´que se vayan todos´, creo en sumar".

Pérez Garro dirige desde hace doce años la unión vecinal del Barrio Aramburu y si bien es un club deportivo de barrio, lejos de lo profesional de Sportivo Desamparados, sueña en un futuro poder replicar el proyecto con el que se inició en la dirigencia deportiva. "En la unión vecinal crecimos en infraestructura y en lo deportivo, y por qué no hacerlo también en Desamparados. Pero eso no alcanza. Para llegar a Desamparados hay que tener experiencia suficiente, sobre todo honestidad y ganas de trabajar".

Por ahora no hay siquiera fecha probable para los próximos comicios. Si bien el mandato de Juan Valiente ya culminó, el también presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol pidió una prórroga para continuar en el cargo hasta finalizar los trabajos en el campo de juego. La obra, a más de seis meses de su inicio, todavía no ha concluido y todo es incertidumbre.

"El error más grande fue separar al club de la gente, que funcione por otro lado. Y el socio es el dueño. Las comisiones simplemente son administradora de un patrimonio que es de todo", señaló el candidato de los hinchas puyutanos.