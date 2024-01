Aquí estoy yo: Tivani tuvo su revancha y ahora es el líder del Grand Prix

ce05b93e-c077-4b51-808a-b71f71bdb20d.jpg

"Sin dudas que lo de hoy fe una revancha linda. Estoy disfrutando de este momento. Lo de ayer me generó dudas pero estoy muy contento porque me quedo con el cariño de la gente . Cada día me estoy sintiendo mejor. Vengo a luchar, no me gusta venir a pasear", expresó post victoria el flamante ganador.

42918096-1312-4832-8ded-fef4ea9e3614.jpg

Ahora el pocitano manda en la clasificación general. A sólo dos segundos se encuentra Leo Cobarrubia, del Sindicato de Empleados Públicos, y a diez, su compañero, Tomás Contte.

Al podio, con melones

6c637953-2e06-4c87-b94b-827a3c9c1a7f.jpg

Ese fue el obsequio del intendente del departamento Sarmiento, Alfredo Castro, a los tres mejores de la etapa. "Tienen rico olor", expresó Mauricio Páez, de Gremios por el Deporte.

El gesto de Tivani para con pequeño fan sarmientino

El ganador de la etapa le regaló el trofeo a un chico que estaba en silla de ruedas. Además, se sacó fotos con todos. Un crack.