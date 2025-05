Aplastante victoria del PSG al Inter: se consagró campeón de la Champions League por primera vez

La goleada fue adentro y afuera de la cancha. No hubo final en Münich. No una pareja y de duelo de estilos, tal como se preveía en la previa del PSG e Inter. El equipo francés terminó borrando al italiano para ganar su primera Champions. De principio a fin. Será difícil encontrar una final tan despareja. En resultado, pero fundamentalmente en desarrollo. Luis Enrique le dio un baile táctico a Inzaghi. Y sus jugadores, uno futbolístico a los de Inter. El técnico español, que ahora está 11 de 11 en finales, le quemó el libreto al italiano. Con rotación permanente y sin posiciones fijas, la rigidez táctica del Inter se desmoronó como un castillo de naipes. Los tres centrales no tuvieron referencias, los del mediocampo se vieron desbordados y Lautaro junto a Thuram, totalmente desconectados.