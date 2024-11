Antuña y la previa del choque con All Boys: "No estoy tranquilo, lo voy a estar cuando el árbitro pite el final y el resultado diga que clasificamos"

Quedan tres días para la segunda "final" con All Boys. Después de quedarse con la victoria en Floresta, San Martín buscará otra vez sacar un buen resultado en casa para asegurar la clasificación a semifinales del Reducido, el "mini" torneo que otorga el segundo ascenso a Primera División. En la previa del choque con el "Albo", Raúl Antuña, abanderado del sueño verdinegro, charló de todo con Tiempo de San Juan.

En principio, "Purruco" aseguró que el triunfo en la ida (1-0) no le permitió relajarse, aunque se trate de un triunfazo que obliga al rival a convertir dos goles para tener chances de clasificar (con el empate, igual clasifica San Martín por tener ventaja deportiva). "No estoy tranquilo, voy a estar tranquilo después de que terminen los 90 minutos del día domingo, cuando pite el árbitro y que las estadísticas de digan que San Martín pasó a la siguiente fase, ahí voy a estar recién tranquilo", expresó.

El DT sanjuanino reconoció que vive los partidos a flor de piel, con mucha intensidad. Que incluso que en su cabeza San Martín está prácticamente las 24 horas. "Con Gimnasia y Tiro fue peor. En un partido nos podíamos quedar afuera, no teníamos margen de error; entonces esa semana fue mucho más inquieta, de mayor ansiedad. Después la otra semana también fue intensa, conscientes de que con All Boys iba a ser un partido duro, interesante. Por suerte nos trajimos una ventaja que para nosotros es muy buena, pero que no es definitiva y por eso hay que jugarlo de la misma manera el próximo domingo".

El segundo choque con All Boys será el domingo a las 18.50hs. Más allá de los sentimientos personales, Antuña se mostró confiado en un plantel que terminó la fase regular en el segundo lugar de la tabla general, campaña que le permitió definir en casa y con ventaja deportiva en el Reducido. "Yo estoy contento, pero sobre todo disfrutando de este grupo de jugadores que se brindan por completo a la camiseta. Tienen un sentido de pertenencia, tienen ganas de conseguir cosas. Sabemos que estamos cerca a la vez y lejos también, pero estamos con confianza, las expectativas son las mejores, la ilusión está. El sueño que ha generado este plantel ha sido muy bueno a nivel de camiseta y también de la provincia. No es fácil vivir estas horas porque nos come la ansiedad, los nervios, pero sí pensando en que siempre queremos más", apuntó.

También trabajan y conviven con la presión. Hoy San Martín es el único equipo que compite en categorías nacionales, con el deseo latente de lograr el ascenso a la máxima división: "Yo creo que nosotros, respecto a mí, que es la Secretaría Técnica, hemos vivido así desde el primer momento que nos hicimos cargo. Lo vivimos así por las ganas, por el deseo de que San Martín esté donde realmente tiene que estar, por todo lo que ha crecido, por todo lo que ha mejorado institucionalmente. Queremos lo mejor y no es fácil, se sufre más de lo que se puede disfrutar. Pero también lo tratamos de disfrutar a la vez".

En ese contexto, Antuña habló de la importancia de que San Juan vuelva a tener representatividad en Primera. También se refirió al hincha en general. "Que la gente nos acompañe y sobre todo aliente a los jugadores. Ahora es cuando más necesitamos el aliento, que durante los 90 minutos el plantel se sienta respaldado. Este grupo de jugadores se lo ha ganado fecha tras fecha. Han hecho un campeonato muy bueno y seguimos con la ilusión de seguir avanzando".

"San Martín está representando a una provincia y necesitamos de todos los sanjuaninos. El mayor deseo es volver a Primera por los chicos de inferiores, de nuestras inferiores y de otras también. Para que todos puedan volver a competir en un primer nivel, vuelvan a tener competencia. "